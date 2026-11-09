Ливърпул има решение за взимане: Бъдещето на Араухо остава неясно

Ливърпул все още не е решил дали да привлече Роналд Араухо за постоянно, въпреки доброто му представяне на “Анфийлд”. Според Sport.es английският клуб и самият футболист не бързат с окончателното решение за бъдещето му.

27-годишният защитник играе при мърсисайдци под наем от Барселона до 30 юни 2027 година. Споразумението включва опция за откупуване на стойност около 55 милиона евро, но тя не е задължителна.

Араухо се представя силно под ръководството на Андони Ираола. През настоящия сезон уругваецът има два гола и една асистенция в 15 мача, а през октомври беше избран за играч на месеца.

Според информацията изявите му са оставили добро впечатление в Ливърпул, но ръководството иска внимателно да прецени сериозната инвестиция. Самият бранител също предпочита да изчака до края на сезона.

Договорът на Араухо с Барселона е до 2032 година, а каталунците продължават да следят представянето му. Към момента няма обявено решение за активиране на опцията за откупуване.