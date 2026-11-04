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Фенербахче с впечатляващ обрат срещу Ливърпул в Шампионска лига

Фенербахче с впечатляващ обрат срещу Ливърпул в Шампионска лига
AP/БТА

"Фенерите" се наложиха с 3:2 над мърсисайдци

Фенербахче постигна впечатляваща победа с 3:2 над Ливърпул у дома. Двубоят беше от 4-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. "Червените" на два пъти повеждаха с голове на Трей Ниони (25) и Александър Исак (69), но "фенерите" стигнаха до успеха. В 29-ата минута Мейсън Грийнууд изравни, а в 73-ата Арчи Браун стори същото. В герой за домакините се превърна Ведат Муричи с гол в 79-ата минута. 

Това беше първа победа за Фенербахче в турнира през този сезон и с 5 точки тимът е 19-и. Ливърпул допусна първо поражение и е пети с 9 точки. 

Ливърпул започна силно мача и още от самото начало притисна своя съперник. Едерсон спаси удар на Виктор Муньос, а от последвалия корнер Жереми Жаке отправи неточен удар с глава. 

В 25-ата минута мърсисайдци поведоха. Защитата на Фенербахче не изчисти добре топката, която се озова в Трей Ниони. Младокът отправи силен удар от границата на наказателното поле и вкара за 0:1. 

Малко след това Фенербахче беше близо до изравнителен гол. Ирфан Джан Кахведжъ отправи удар с глава след центриране на Арчи Браун, но топката срещна гредата. 

В 29-ата минута домакините изравниха. Мейсън Грийнууд шутира от пряк свободен удар, а топката се отклони от Жаке и стана неспасяема за Алисон. 

В началаото на второто полувреме Едерсон спаси удари на Алексис Мак Алистър и Върджил Ван Дайк. 

В 69-ата минута Ливърпул отново поведе. Коуди Гакпо центрира към далечната греда, а там резервата Александър Исак с глава се разписа за 1:2. 

Четири минути по-късно "фенерите" отново изравниха. Гакпо не успя да изчисти добре центриране отдясно и насочи топката към далечната греда, където Арчи Браун отблизо вкара за 2:2. 

В 79-ата минута турският гранд направи пълен обрат. Ведат Муричи се разписа отблизо след подаване на Браун. 

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