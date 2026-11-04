ЦСКА за откриването на "Армията": Моменти, които ще помним дълго
"Червените" пуснаха видео за завръщането у дома
ЦСКА показа специално видео, което показа емоциите от завръщането на отбора на "Българска армия". Реконструираният стадион беше открит в мача на "червените" срещу Славия в събота.
"Отново у дома.
Емоции, които трудно се описват с думи. Моменти, които ще помним дълго.
Завръщането на ЦСКА на „Българска армия“ - такова, каквото го изживяхме заедно.
История за безгранична страст!
Приятно гледане!", написаха от ЦСКА.