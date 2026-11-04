ЦСКА за откриването на "Армията": Моменти, които ще помним дълго

ЦСКА показа специално видео, което показа емоциите от завръщането на отбора на "Българска армия". Реконструираният стадион беше открит в мача на "червените" срещу Славия в събота.

"Отново у дома.

Емоции, които трудно се описват с думи. Моменти, които ще помним дълго.

Завръщането на ЦСКА на „Българска армия“ - такова, каквото го изживяхме заедно.

История за безгранична страст!

Приятно гледане!", написаха от ЦСКА.