Питас: Ще покажем, че сме подготвени по най-добрия начин за мача

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас говори на пресконференцията преди гостуването на Панатинайкос в Лига на конференциите. Кипърецът сподели, че отборът е готов за гръцкия гранд.

“Готови сме за мача, подготвени сме и всичко е наред. Нашата работа е да сме готови във всеки мач. Не мисля, че мачът със Славия ще има някакво влияние. Утре ще покажем, че сме подготвени по най-добрия начин”, каза Питас.

ЦСКА гостува на Панатинайкос в четвъртък от 22:00 часа