Едновременни мисии над Черно море и България извършиха военни самолети на САЩ и НАТО

Военни самолети на САЩ и НАТО са извършили днес едновременни мисии над Черно море и Югоизточна Европа.

Патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon на САЩ е действал край българското крайбрежие, а самолет за ранно предупреждение и управление AWACS и въздушен танкер на НАТО са изпълнявали мисии в региона, съобщи специализираният авиационен портал Itamilradar.

Най-съществената операция е проведена от американски военноморски патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon,излетял от Варна и извършил наблюдение над Черно море.

Самолетът е изпълнил серия от полети по характерни за морското патрулиране маршрути край българското крайбрежие. Близостта до брега позволява наблюдение на корабния трафик и развитието на обстановката в западната част на Черно море.

За разлика от други разузнавателни мисии, наблюдавани по-далеч от региона, тази операция изглежда е била насочена основно към морско наблюдение. Разположението на самолета край България му позволява да използва териториалната и логистичната инфраструктура на страната, като същевременно запазва достъп до Черно море.

В същото време многонационалният флот от въздушни танкери на НАТО е извършвал операции над Югоизточна Европа.

Самолет Airbus A330 MRTT (регистрационен номер T-058, позивна MMF18), принадлежащ на Многонационалния флот от самолети за транспорт и дозареждане във въздуха, е излетял от Кьолн и е изпълнил мисия над Румъния.

Маршрутът е включвал маневри за изчакване в района на Брашов, което предполага дейности, свързани със зареждане на самолети във въздуха или съответни тренировъчни операции.