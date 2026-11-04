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Путин: Русия винаги е отговаряла на предизвикателствата със сплотеност

Путин: Русия винаги е отговаряла на предизвикателствата със сплотеност
АП/БТА

Денят на народното единство се чества ежегодно на 4 ноември като официален национален празник на Руската федерация

Великата история на Русия, която винаги се е сплотявала пред предизвикателствата, е част от Деня на народното единство, който отбелязваме днес. Това заяви руският президент Владимир Путин на празнична церемония за връчване на награди в Кремъл, цитиран от ТАСС. 

По време на официалното събитие руският държавен глава посочи, че в този национален празник се съдържат ценностите, националният характер и вековната история на страната. По повод честванията руският президент положи цветя пред паметника на Кузма Минин и княз Дмитрий Пожарски на Червения площад в Москва и отправи официални поздравления към представителите на различните религиозни общности в страната. 

Денят на народното единство се чества ежегодно на 4 ноември като официален национален празник на Руската федерация. Учреден по предложение на Междурелигиозния съвет на Русия, той се отбелязва за първи път през 2005 г. Историческият контекст на празника е свързан със събитията от 1612 г., когато народното опълчение под предводителството на Минин и Пожарски освобождава Москва от силите на Полско-литовското княжество. 

В речта си Владимир Путин отбеляза, че пред каквито и исторически изпитания да се е изправяла руската държавност, ключовият отговор винаги е идвал от единството на нацията и стремежа на хората сами да определят бъдещето си. По думите му този модел на поведение е бил валиден както през 1612 г., така и през XIX и XX век, а също и в съвременността. Той допълни, че празникът символизира дълга към отечеството и отношението към съдбата на руския народ. 

Руският държавен глава изтъкна още, че в днешни дни гражданите се обръщат към историческите корени на този ден, когато представители на различни етноси и религии са прекратили вътрешните междуособици, възстановявайки законната власт и държавния суверенитет. Според него руските традиции, културно наследство и ценности продължават да бъдат обединяващ фактор за множество хора по света. 

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