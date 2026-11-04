Пирони, игли и карфици откриха в сладкиши за Хелоуин

Австрийската полиция разследва случаи на открити метални предмети - пирони, игли и карфици, в сладкиши за Хелоуин на различни места в страната.

Подобни инциденти са регистрирани и в Германия, където властите съобщиха за няколко случая на открити малки метални предмети в лакомства за празника тази седмица.

13 сигнала за опасни предмети в сладкиши, събрани от деца на Хелоуин, са постъпили в австрийската полиция. За случаите съобщи Федералната криминална полиция в информация до АФП.

Като предпазна мярка властите отправиха предупреждение към семействата да не допускат консумацията на лакомства, преди да бъдат проверени. Полицията препоръчва „внимателно да проверят... всички сладкиши за Хелоуин, преди да бъдат изядени“.

При съмнение за намеса в съдържанието на опаковките бонбоните трябва да бъдат запазени заедно с тях, а случаят да бъде докладван на органите на реда. Това е указанието на полицията към гражданите.

Разследването на всички подадени сигнали е координирано от федералната полиция. Подробности за действията бяха представени на пресконференция от министъра на вътрешните работи Герхард Карнер и полицейския началник Гералд Тацгерн.

Сигналите за открити метални предмети в сладкиши са от четири австрийски провинции. Най-много са случаите в Щирия - шест, следвани от Долна и Горна Австрия с по три и Залцбург с един, съобщиха от полицията.

Сред пострадалите има и 10-годишно момиче от Долна Австрия. То получило леки наранявания в устата, след като захапало шоколад с игла в него, съобщава агенция АПА.

В Линц, Горна Австрия, 28-годишен мъж открил пирони сред лакомствата, събрани от децата му. В друг случай майка намерила игли в сладкишите, които 11-годишната ѝ дъщеря получила за празника.

По информация на АПА в Щирия са открити още игла, две метални карфици и телбод.