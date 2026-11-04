ЕК: Украйна трябва да ускори реформите

Украйна трябва да ускори темпото на реформите си, ако иска да изпълни собствената си цел за приключване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това се посочва в разпространения в сряда доклад на Европейската комисия относно политиката на разширяване на блока, предава Ротейрс.

Украинското правителство е сигнализирало за намерението си да затвори преговорните глави до края на 2028 г., съобщават от изпълнителния орган на ЕС. Комисията заявява своя ангажимент да подкрепи тази амбициозна цел, но подчертава, че за нейното постигане е необходимо сериозно ускоряване на реформите.

За президента на Украйна Володимир Зеленски членството в Европейския съюз е ключов приоритет във външната политика. Той представя интеграцията като начин за гарантиране на дългосрочен просперитет и сигурност както за своята страна, така и за Европа като цяло на заден план на руската агресия.

Процесът по присъединяване към блока традиционно е дълъг и бюрократичен. Той изисква години на детайлни преговори и законодателни промени, за да се покрият стандартите на ЕС. Финалното приемане изисква и ратификация от всички настоящи страни членки.

Въпреки трудните обстоятелства, породени от продължаващата агресивна война на Русия, Украйна остава ангажирана с програмата за реформи за интеграция в ЕС, отчита Комисията в своя доклад. Институцията обаче допълва, че сега Киев трябва да се съсредоточи върху покриването на стандартите за върховенство на закона, изпълнението на плана за действие за националните малцинства, съдебната реформа и демонстрирането на реален напредък в борбата с корупцията.

Европейските лидери предоставиха статут на кандидат-членки на Украйна и Молдова през юни 2022 г. В настоящия доклад ЕК посочва, че Молдова напредва по-бързо с реформите в сравнение с Украйна.

Правителството в Кишинев е изразило намерение предварително да приключи преговорите за присъединяване до началото на 2028 г. Според Еврокомисията тази цел е амбициозна, но напълно постижима, при условие че Молдова запази текущото си темпо на реформи.