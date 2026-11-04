Европейската комисия с критики към Сърбия и Северна Македония в доклада за Западните Балкани

Европейската комисия представи днес годишните доклади за напредъка на страните, кандидати за присъединяване към ЕС. Докладите обхващат Черна гора, Албания, Молдова, Украйна, Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Турция и Грузия, предаде БТА.

Изводите показват, че последователните усилия за реформи водят до конкретен напредък по пътя към ЕС, както се вижда от примерите на Черна гора, Албания, Молдова и Украйна, посочва комисията. Четирите държави постигнаха напредък в преговорите за присъединяване, работата по договора с Черна гора напредва, допълва ЕК и представя пътни карти за тези четири държави, като определя ясни стъпки за догодина. Комисията представя обща рамка за постепенно приобщаване в енергетиката, транспорта, цифровите технологии и отбраната.

Основни заключения

Черна гора постигна значителен напредък по пътя към ЕС и е затворила временно 21 глави. Ако държавите от ЕС дадат съгласие, страната би могла да затвори временно оставащите глави до края на тази година. Черна гора е близо до заключителния етап от процеса на присъединяване.

Албания продължава да постига напредък по пътя на присъединяването към ЕС. Страната предприе преговори по последния оставащ клъстер и изпълни междинните изисквания за върховенството на закона и това проправя пътя към временното затваряне на четири глави. Необходими са продължаващи усилия по всички оставащи глави, пише комисията. Отбелязва се, че целта Албания да завърши преговорите догодина е реалистична и изисква запазване на скоростта на реформите и политически диалог. Отчита се, че в последната година страната преживя най-мащабната гражданска мобилизация след началото на демократичния преход. Присъединяването към ЕС е процес, който ангажира цялото общество и изисква конструктивен диалог, се посочва в доклада.

Молдова продължава да отбелязва устойчив напредък по пътя към ЕС и в последната година започна преговори по четири клъстера. Молдова е изпълнила условията за започване на преговори по всички оставащи клъстери. Страната ускори уеднаквяването на законодателството си с европейското право. Сега е важно Молдова да запази скоростта, за да може да преследва амбициозната, но постижима цел, да завърши до началото на 2028 г., заключава ЕК.

Украйна остава ангажирана с пътя си към ЕС въпреки предизвикателствата, породени от войната, предприета от Русия, като през изминалата година започна преговори по четири клъстера. Според оценката на комисията Украйна е изпълнила условията, необходими за начало на преговорите по всички оставащи клъстери. ЕК отчита, че борба с корупцията остава ефективна и антикорупционните власти продължават да да действат независимо и ефикасно. Комисията призовава за напредък по работата, свързана с върховенството на закона, дейността на демократичните институции и по плана за националните малцинства. Важно е Украйна да продължи да ускорява реформите, за да има условия за постигане на амбициозната цел да приключи преговорите до края на 2028 г., се посочва в доклада.

Сърбия не отбеляза съществен напредък в преговорите за присъединяване, заключава ЕК. Отбелязва се, че последната година е показала растяща поляризация в обществото. Макар Сърбия да напредна в работата по привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС и техническите изисквания, негативните тенденции противоречат на заявената от властите цел за присъединяване към ЕС и на ценностите, върху които се гради европейският път на Сърбия, пише в доклада. Степента на съгласуваност с Общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС) на ЕС остава ниска. Сърбия трябва да изпълни всички задължения, произтичащи от диалога, подпомаган от ЕС, който остава неразделна част от нейната европейска перспектива. Неотдавнашните парламентарни избори в Сърбия осигуриха на новоизбраното правителство силен мандат за реформи. Напредъкът по пътя към ЕС ще зависи от усилията на новото правителство да преодолее негативните тенденции и да вземе мерки за демократичните изисквания, съдебната система и основните права. Необходимо е да се възстанови уважителният демократичен диалог и да се покаже ясен и недвусмислен ангажимент към ценностите на ЕС, включително по отношение на съгласуването с ОВППС, както и към усилията за помирение, добросъседски отношения и нормализация, пише в документа.

Северна Македония продължи работата по изискванията за започване на преговори по клъстера "Основни въпроси". Това включва приемането на план за реформа на публичната администрация и продължаване на работата по пътната карта за върховенството на закона, заедно със съпътстващия план за действие за малцинствата. Северна Македония все още не е приела необходимите конституционни промени, към които се е ангажирала. Необходими са допълнителни усилия за укрепване на върховенството на закона. Страната постигна значителен напредък в изпълнението на реформите, заложени в нейната Програма за реформи, което я нарежда сред най-успешните участници в Механизма за реформи и растеж. За да продължи напред процесът на присъединяване, от съществено значение е да се повишат усилията за приемане на необходимите конституционни промени и за изпълнение на изискванията за започване на преговори, пише комисията.

Босна и Херцеговина продължи да изразява открито ангажимента си за присъединяване към ЕС като стратегическа цел, но същевременно все повече се отклонява от този път, се посочва в доклада. Според комисията изказванията, насаждащи разделение и срещу ЕС, са се увеличили преди общите избори. Комисията очаква след изборите Босна и Херцеговина бързо да пристъпи към създаване на всички изпълнителни и законодателни органи, както и да препотвърди ангажимента за изпълнение на реформите, необходими за присъединяване към ЕС. Босна и Херцеговина трябва спешно да предприеме необходимите стъпки, за да се възползва изцяло от Програмата за реформи, се допълва в текста.

В Косово процесът на реформи, свързан с ЕС, спря, на фона на продължителна институционална криза, намерила решение с политическо споразумение за избор на президент. Отчетен беше известен напредък в борбата с тежката и организираната престъпност, има пълно привеждане в съответствие с ОВППС. Комисията отбелязва "тревожни" събития за работата на съдебната система и спазването на основните права. След прехвърлянето на местното управление в Северно Косово, ЕК отмени въведените ограничения и възобнови диалога по Процеса за стабилизиране и асоцииране, възстанови предоставянето на финансова помощ. Въпреки че подкрепата за европейския път остава силна, Косово трябва да ускори реформите и да изпълни всички задължения по диалога, улеснен от ЕС - процес, който остава неразделна част от европейската перспектива на Косово, пише в доклада. Комисията изразява готовност да изготви становище за кандидатурата на Косово за членство, ако това бъде поискано от Съвета на ЕС.

Турция остава страна кандидат и ключов партньор за ЕС, се посочва в доклада. ЕС продължи да развива отношения с Турция поетапно, съразмерно и по обратим начин, в области от взаимен интерес, допълва ЕК. Отчита се, че в Турция все по-често се водят съдебни дела срещу служители на изборни длъжности, както и срещу представители на опозицията и гражданското общество. Според ЕК това увеличава опасенията за придържането на Турция към основните демократични принципи. Пропастта между заявената от Турция цел за присъединяване към ЕС и нейното отстъпление от основните политическите изисквания за присъединяване се разшириха допълнително, пише в доклада. Запазват се основните причини, довели до застоя в преговорите за присъединяване през 2018 г., се допълва в документа.

Процесът на присъединяване на Грузия към ЕС остава фактически спрян, заявява ЕК. Грузия продължава да не изпълнява изискванията за предоставяне на статут на страна кандидат, тъй като управляващата партия продължава да подкопава демократичните принципи, върховенството на закона, основните права и гражданското пространство, способства за по-нататъшно "превземане на държавата", пише в доклада. Ако грузинските власти не променят посоката и не препотвърдят ангажимента си към основните принципи, свързани с присъединяването към ЕС, Грузия ще остане лишена от ползите на статута на кандидат. Дългогодишната подкрепа на ЕС за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Грузия остава непоколебима, както и подкрепата за европейските стремежи на грузинския народ, пише в доклада.

На основата на опита от разширяването на ЕС, особено през 2004 г. и 2013 г., ЕК предлага пътни карти за кандидатстващите за присъединяване държави. Комисията уточнява, че може да променя пътните карти според напредъка в изпълнението на необходимите условия и ще ги обновява редовно. Комисията е готова да изготви подобни пътни карти и за други кандидатстващи страни, след като те достигнат съответното равнище на напредък, скорост и ангажираност в преговорите за присъединяване.

Комисията отбелязва необходимостта от ускоряване на постепенното приобщаване на партньорите в процеса на присъединяване, успоредно с напредъка им към членство в ЕС. Комисията представя преглед на съществуващите възможности за задълбочаване на сближаването в стратегически области, включително енергетика, транспорт, цифрови технологии и отбрана. При изпълнение на съответните условия, този подход ще допринесе допълнително за растежа, конкурентоспособността и сигурността, и остава неразделна част от процеса на присъединяване. Целта на този преглед е да се осигури по-голяма съгласуваност, предвидимост и обратимост, пояснява комисията. През следващите шест месеца ЕК ще започне диалози за постепенното приобщаване с партньорите в процеса на разширяването на ЕС, се отбелязва в съобщение на институцията.