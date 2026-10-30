Северна Македония очаква продължаваща подкрепа от Унгария за членството на Западните Балкани в ЕС

Министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски се срещна с новоназначения специален пратеник на унгарското външно министерство за Западните Балкани Андраш Клейн.

Сред основните теми на разговора е било значението на процеса на разширяване на Европейския съюз за стабилността, реформите и развитието на Западните Балкани. Двамата са обсъдили необходимостта от надежден и динамичен подход към разширяването, като от Скопие са изразили очакване Унгария да продължи да подкрепя европейската перспектива на региона, съобщиха от Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония.

По време на срещата са били разменени мнения и за актуалната ситуация в Западните Балкани. Според съобщението двете страни са потвърдили "съвместнияt ангажимент за запазване и насърчаване на мира, сигурността и стабилността в региона, в контекста на настоящите глобални и предизвикателства пред сигурността”.

Муцунски и Клейн са изразили удовлетворение от развитието на двустранните отношения и сътрудничеството между двете държави. През 2025 г. партньорството между Северна Македония и Унгария беше издигнато до равнище на стратегическо сътрудничество между двете правителства.

От министерството в Скопие посочват, че на срещата е бил потвърден "съвместният ангажимент за по-нататъшно задълбочаване на партньорството в области от взаимен интерес".

Андраш Клейн е дипломат от кариерата. Между 2012 и 2016 г. той ръководи унгарската дипломатическа мисия в София, а от 2022 до 2026 г. е извънреден и пълномощен посланик на Унгария в Скопие.