Владимир Манчев дебютира с равенство начело на Вихрен

Вихрен Сандански завърши 0:0 при гостуването си на Рилски спортист в 14-ия кръг на Втора лига и с 26 точки остава на 2-ата позиция.

Срещата в Самоков беше дебют за новия треньор на санданчани Владимир Манчев, който през седмицата смени на поста Борислав Кьосев. Вихрен обаче не показа кой знае какви достойнства среще новаците във второто ниво.

Вихрен създаде първата голова възможност в срещата още в 3-ата минута, но Даниел Манолев не подаде на Преслав Йорданов и вместо пас, стреля в аут. Последваха по една атака в двете посоки, като вратарят на самоковци Ивайло Неделчев показа майсторсктво.

През втората част Вихрен имаше още една възможност, но Монир ал Бадарин стреля високо над вратата. До края на срещата опитният Томи Костадинов също се отличи с пропуск за Вихрен.

В Дупница вторият тим на ЦСКА се наложи с 3:1 над местния Марек.