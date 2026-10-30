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Ограничават движението на камиони по АМ "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

Ограничават движението на камиони по АМ "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"
БТА

Ограниченията ще важат в определени часове до понеделник, като тежкотоварните автомобили ще могат да използват обходен маршрут през прохода "Петрохан"

Въвеждат временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала "Хемус" заради продължаващия основен ремонт на тунел "Топли дол".

Ограничението обхваща участъка от изхода на София до пътен възел "Ботевград". За алтернативен маршрут на тежкотоварните автомобили се посочва проходът "Петрохан".

Не се препоръчва преминаването през Искърското дефиле, тъй като на места движението се осъществява само в една лента заради дейности по обрушване и укрепване на скални откоси.

Кога ще важат ограниченията?

В петък, 30 октомври, движението на камиони над 12 тона в посока Варна ще бъде ограничено до 21:00 часа.

В неделя, 1 ноември, ограничението ще важи от 14:00 до 21:00 часа в посока София.

В понеделник, 2 ноември, тежкотоварните автомобили няма да могат да преминават през участъка между 7:00 и 9:00 часа и в двете посоки.

Мерките се въвеждат с цел облекчаване на трафика и осигуряване на безопасността по време на ремонтните дейности.

Според заявените от правителството срокове основният ремонт на тунел "Топли дол" трябва да приключи до Великден.

Шофьорите се призовават да съобразят пътуванията си с временната организация на движението и да предвидят възможни забавяния.

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