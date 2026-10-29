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И днес шофьори на турски камиони протестират в Одрин

И днес шофьори на турски камиони протестират в Одрин
Ен сон хабер

Водачите спряха двигателите на камионите на граничните пунктове към България и Гърция

И днес шофьори на турски камиони протестират в Одрин.

Водачите спряха двигателите на камионите на граничните пунктове към България и Гърция заради проблеми с шенгенските визи, предава Хаберлер.

Те заявиха, че търпят големи загуби заради ограничението за престой от 90 дни в рамките на 180 дни и дългите опашки по границите. Представители на транспортни фирми се събраха на граничния пункт "Капъкуле".

Шофьорите, които превозват турски стоки за износ към европейските държави, организираха поредния си протест, за да привлекат вниманието на турските власти към трудностите, с които се сблъскват. 

Шофьорите на моменти преустановяваха движението при влизане и излизане. 

Тугрул Бозкурт заяви, че изискването турските шофьори на ТИР-ове да пребивават в Шенгенското пространство не повече от 90 дни в рамките на 180 дни ги поставя в изключително трудно положение. Той посочи, че България връща камиони обратно, предава Хаберлер.

Искаме единствено да бъде намерено решение на проблемите, които ни поставят в неизгодно положение. Ние извършваме търговска дейност, не пътуваме на екскурзия. Не сме туристи - никой от нас не е турист. Проблемите ни са огромни. Искаме възможно най-скоро да бъде намерено решение“, заяви Бозкурт.

Бурак Вурал заяви, че срокът на визите, които им се издават за 80 дни, оказва негативно влияние не само върху самите шофьори, но и върху турската икономика.

Ние не пътуваме до Европа като туристи. Не отиваме на почивка. Всички ние сме работещи хора и искаме да използваме визите и възможностите, които са ни предоставени, за да изпълняваме задълженията си и да осигуряваме вноса и износа на Турция. Искаме да работим, но за съжаление не ни позволяват да си вършим работата“, каза Вурал.

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