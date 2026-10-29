3 турски министерства настояват ЕС и в частност България да улеснят визовите процедури за шофьорите на камиони
И днес шофьори на турски камиони протестират в северозападния окръг Одрин
Министерството на търговията на Турция съобщи днес, че в координация с министерствата на външните работи и на транспорта и инфраструктурата засилва дипломатическите си усилия за отстраняване на проблемите, с които се сблъскват международните шофьори на ТИР-ове при процедурите за получаване на шенгенски визи, съобщава турският в. "Йени шафак".
Министърът на търговията Йомер Болат, министърът на външните работи Хакан Фидан и министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу са установиха контакти с български представители и представители на Европейската комисия с цел да сложат край на проблемите с визите, с които се сблъскват турските превозвачи.
По време на разговорите е поискано приоритетно улесняване на визовите процедури за шофьорите на ТИР-ове, както и по-голяма гъвкавост при обработката на заявленията.
Министерствата следят отблизо визовите ограничения и затрудненията при процедурите за кандидатстване, особено на граничните и митническите пунктове Капъкуле и Хамзабейли в Одрин, информира Анадолската агенция,
С цел осигуряване на непрекъснато осъществяване на външната търговия се работи по мерки за улесняване на международните транспортни дейности на шофьорите.
В изявление на Министерството на търговията на Турция бяха отправени предупреждения към транспортните фирми и шофьорите.
Подчертано беше, че за да се избегнат блокиране на граничните пунктове и затруднения за превозвачите, транспортните фирми трябва да проявяват максимална прецизност при планирането на курсовете и разпределението на шофьорите, като се съобразяват с действащите правила на Шенген и разрешените срокове за престой.
Междувременно и днес шофьори на турски камиони протестират в северозападния окръг Одрин.
Водачите спряха двигателите на камионите на граничните пунктове към България и Гърция заради проблеми с шенгенските визи, предава Хаберлер.