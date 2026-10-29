Новини
Търси
Подкаст
Балкани

3 турски министерства настояват ЕС и в частност България да улеснят визовите процедури за шофьорите на камиони

3 турски министерства настояват ЕС и в частност България да улеснят визовите процедури за шофьорите на камиони
БТА

И днес шофьори на турски камиони протестират в северозападния окръг Одрин

Министерството на търговията на Турция съобщи днес, че в координация с министерствата на външните работи и на транспорта и инфраструктурата засилва дипломатическите си усилия за отстраняване на проблемите, с които се сблъскват международните шофьори на ТИР-ове при процедурите за получаване на шенгенски визи, съобщава турският в. "Йени шафак".

Министърът на търговията Йомер Болат, министърът на външните работи Хакан Фидан и министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу са установиха контакти с български представители и представители на Европейската комисия с цел да сложат край на проблемите с визите, с които се сблъскват турските превозвачи.

По време на разговорите е поискано приоритетно улесняване на визовите процедури за шофьорите на ТИР-ове, както и по-голяма гъвкавост при обработката на заявленията.

Министерствата следят отблизо визовите ограничения и затрудненията при процедурите за кандидатстване, особено на граничните и митническите пунктове Капъкуле и Хамзабейли в Одрин, информира Анадолската агенция,

С цел осигуряване на непрекъснато осъществяване на външната търговия се работи по мерки за улесняване на международните транспортни дейности на шофьорите.

В изявление на Министерството на търговията на Турция бяха отправени предупреждения към транспортните фирми и шофьорите.

Подчертано беше, че за да се избегнат блокиране на граничните пунктове и затруднения за превозвачите, транспортните фирми трябва да проявяват максимална прецизност при планирането на курсовете и разпределението на шофьорите, като се съобразяват с действащите правила на Шенген и разрешените срокове за престой.

Междувременно и днес шофьори на турски камиони протестират в северозападния окръг Одрин.

Водачите спряха двигателите на камионите на граничните пунктове към България и Гърция заради проблеми с шенгенските визи, предава Хаберлер.

Още по темата

Задълбочава се транспортната криза на границата с Турция

Задълбочава се транспортната криза на границата с Турция

И днес шофьори на турски камиони протестират в Одрин

И днес шофьори на турски камиони протестират в Одрин

Огромни опашки от камиони на "Капитан Андреево", транспортният министър разговаря спешно с Турция

Огромни опашки от камиони на "Капитан Андреево", транспортният министър разговаря спешно с Турция

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Вучич обвини победителите на изборите в Сърбия в "революционен терор" срещу медиите

Вучич обвини победителите на изборите в Сърбия в "революционен терор" срещу медиите

Муцунски: Северна Македония води диалог с България и ЕС за евроинтеграцията

Муцунски: Северна Македония води диалог с България и ЕС за евроинтеграцията

Двама загинали при срутване на един от „приказните комини“ в Кападокия

Двама загинали при срутване на един от „приказните комини“ в Кападокия

Милатович: Черна гора няма да жертва националните си интереси заради споровете с Хърватия

Милатович: Черна гора няма да жертва националните си интереси заради споровете с Хърватия

ЕК определи ударите по търговски кораби в Черно море като заплаха за интересите на ЕС

ЕК определи ударите по търговски кораби в Черно море като заплаха за интересите на ЕС

Водещи

Нови екорегулации на ЕС променят козметичния пазар

Нови екорегулации на ЕС променят козметичния пазар

  • Преди 6 минути
Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

  • Преди 8 минути
Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

  • Преди 11 минути
Вучич обвини победителите на изборите в Сърбия в "революционен терор" срещу медиите

Вучич обвини победителите на изборите в Сърбия в "революционен терор" срещу медиите

  • Преди 13 минути
ЕЦБ остави основните си лихви без промяна, очаква се ново повишение през декември

ЕЦБ остави основните си лихви без промяна, очаква се ново повишение през декември

  • Преди 16 минути
Срещу 600 евро: Италианците ще могат да избират номера на автомобила си

Срещу 600 евро: Италианците ще могат да избират номера на автомобила си

  • Преди 17 минути
ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

  • Преди 31 минути
Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети

Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети

  • Преди 33 минути
Муцунски: Северна Македония води диалог с България и ЕС за евроинтеграцията

Муцунски: Северна Македония води диалог с България и ЕС за евроинтеграцията

  • Преди 33 минути
Веласкес: Не може да си мислим, че сме Реал Мадрид

Веласкес: Не може да си мислим, че сме Реал Мадрид

  • Преди 39 минути
Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Министър Шишков: Нова платформа ще показва задръстванията, ремонтите и пътната обстановка в реално време

Министър Шишков: Нова платформа ще показва задръстванията, ремонтите и пътната обстановка в реално време

  • Преди 46 минути
Двама загинали при срутване на един от „приказните комини“ в Кападокия

Двама загинали при срутване на един от „приказните комини“ в Кападокия

  • Преди 47 минути
Къде е днес актьорът, изиграл Джейк в "Двама мъже и половина"

Къде е днес актьорът, изиграл Джейк в "Двама мъже и половина"

  • Преди 47 минути
Дерменджиев: Всеки отбор може да постигне победа за Купата

Дерменджиев: Всеки отбор може да постигне победа за Купата

  • Преди 48 минути