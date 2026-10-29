3 турски министерства настояват ЕС и в частност България да улеснят визовите процедури за шофьорите на камиони

Министерството на търговията на Турция съобщи днес, че в координация с министерствата на външните работи и на транспорта и инфраструктурата засилва дипломатическите си усилия за отстраняване на проблемите, с които се сблъскват международните шофьори на ТИР-ове при процедурите за получаване на шенгенски визи, съобщава турският в. "Йени шафак".

Министърът на търговията Йомер Болат, министърът на външните работи Хакан Фидан и министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу са установиха контакти с български представители и представители на Европейската комисия с цел да сложат край на проблемите с визите, с които се сблъскват турските превозвачи.