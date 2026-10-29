Литва обвини в тероризъм двама мъже, задържани по искане на България

Литва повдигна обвинения за престъпления, свързани с тероризъм, на двама мъже, заподозрени в опит за палеж на базова станция на сателитната комуникационна система "Старлинк“ (Starlink). Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на литовската Главна прокуратура.

Случаят е свързан с опит за палеж, извършен на 18 октомври, срещу инфраструктура на "Старлинк“, собственост на американската компания "СпейсЕкс“ (SpaceX).

Литовските власти по-рано заявиха, че разглеждат нападението като възможен саботаж, свързан с Русия, чиято цел е да подкопае военните способности на Украйна. Москва и преди е отхвърляла подобни обвинения като неоснователни.

Според информацията на прокуратурата двамата заподозрени вече са били задържани в Германия по искане на България. Арестите са извършени във връзка с отделно разследване на палеж, насочен срещу инфраструктура на "Старлинк“.

Единият от обвиняемите притежава двойно турско и германско гражданство, а другият е с двойно сръбско и германско гражданство. И двамата живеят в Германия, уточняват литовските прокурори.

Повдигнатите от Литва обвинения поставят двамата мъже в центъра на разследвания за посегателства срещу комуникационната инфраструктура на "Старлинк“ в повече от една държава.

Към момента не се съобщават допълнителни подробности за конкретните доказателства срещу заподозрените или за евентуална пряка връзка между двата случая.