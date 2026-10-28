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Демерджиев: Установихме извършителите на палежа на антените на "Старлинкс" още ден след престъплението

Демерджиев: Установихме извършителите на палежа на антените на "Старлинкс" още ден след престъплението
БТА

Българските власти очакват заподозрените да бъдат предадени на страната ни, за да продължи работата по случая

„На девети беше извършен палежът на антените на "Старлинкс", а още на десети установихме самоличността на извършителите и превозното средство, с което са се придвижвали“.

Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че поетапно българските власти са подали информация към партньорските служби във всички държави, през които заподозрените са преминали на път обратно към Германия.

Те са се прибрали там още късно вечерта в деня на палежа. Германските служби са знаели самоличността им още от 10-и, но не са могли да ги задържат преди издаването на европейска заповед за арест.

„Процедурата беше придвижена максимално бързо. На 19 октомври беше издадена заповедта, документите бяха преведени и изпратени, а при първа възможност германските колеги установиха и задържаха извършителите“.

Българските власти очакват заподозрените да бъдат предадени на страната ни, за да продължи работата по случая.

По думите на Демерджиев двамата са германски граждани, трайно установени в Германия. Българските служби са проучили внимателно предишните им прояви и са предоставили информацията на германските си колеги. Според Демерджиев на 18 октомври заподозрените са извършили подобно деяние и на територията на друга държава – членка на Европейския съюз. Това обстоятелство предстои да бъде изяснено в хода на наказателното производство.

"Двамата са преминали законно през границата и към момента на пътуването не е имало основания да бъдат спрени или задържани. Имали са криминални прояви в Германия, но досега те не са били свързани с подобен вид деяния".

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В дневния ред бяха включени изслушвания за умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана и за помилванията на Огнян Атанасов и Динко Стефанов Господинов, известен като „Динко Лудия“.

По първата точка беше предвидено депутатите да изслушат министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.

Те трябваше да дадат информация за предприетите действия след палежа, установяването и издирването на обвиняемите и обстоятелствата около напускането им на страната.

Изслушването обхваща и координацията между компетентните органи, както и мерките за предотвратяване на последващи посегателства срещу комуникационната инфраструктура. Предложението е внесено от Ивайло Мирчев („Демократична България“) и група народни представители.

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