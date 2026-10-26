В политиката има една удобна заблуда: щом нещо се е случило веднъж, непременно ще се случи отново. Румен Радев се скара с Кирил Петков — значи Илияна Йотова и Андрей Гюров ще повторят същия сценарий. Петков беше наречен „шарлатанин“ от Радев — значи всеки, който идва от същата политическа среда, трябва да бъде поставен под същия знаменател.

Само че политиката не е копирна машина.

Йотова не е Радев. Гюров не е Петков. И този път историята може да има различен край.

Йотова има поста, но не и политическата тежест на Радев

Илияна Йотова има дългогодишен институционален опит и два мандата като вицепрезидент. Но политическият авторитет не се наследява автоматично, както се наследява един пост.

Радев изгради собствен образ чрез директното противопоставяне на правителства и партии. Харесва ли го човек, или не, той се превърна в самостоятелен политически център и успя да мобилизира значителна подкрепа около личността си.

Йотова не може просто да продължи тази роля, защото е била до него. Приемствеността в институцията не означава наследяване на харизмата.

Тя може да разчита на подкрепата на Радев и на политическите сили около него. Но това не е същото като да притежава неговата лична разпознаваемост и способност да превръща президентската институция в собствен политически фактор.

Първият тур показа, че подкрепата за нея не е безусловна. По междинните данни Йотова получава около 34,8%, а Гюров — около 32%. Разликата е малка, а балотажът на 1 ноември започва нова битка за доверието на избирателите. Източник: Reuters.

Тези резултати не означават, че Йотова няма подкрепа. Но показват, че авторитетът на Радев не се прехвърля автоматично върху нея.

Основният въпрос е какво предлага тя като самостоятелен президент. Каква е нейната лична визия? Как ще покаже, че президентската институция е нейна отговорност, а не продължение на чужд политически проект?

Да се позоваваш на приемственост е лесно. Да докажеш собствена тежест е трудно.

Гюров не е „шарлатанин“ по наследство

Кирил Петков влезе в политиката през служебното правителство на Стефан Янев, назначено от Радев през 2021 г. По-късно създаде собствен политически проект, стана премиер и влезе в конфликт с президента, от чиято служебна власт беше тръгнал.

Този разрив показа колко бързо политическите съюзници могат да се превърнат в противници. Но той не е основание всеки следващ човек от същата политическа среда да бъде съден предварително за чуждите грешки.

Гюров не е Петков. Той има собствена биография като икономист, бивш народен представител и подуправител на Българската народна банка, както и опит като служебен премиер. Това не го прави безгрешен и не го освобождава от критика. Означава единствено, че трябва да бъде оценяван по собствените си решения.

Когато Радев използва думата „шарлатани“ срещу бившите си съюзници, това е част от политическия конфликт между тях. Но обидният етикет не е доказателство и не замества анализа.

Гюров има възможност да отговори не с контраатака, а с поведение — ясни позиции, последователност и уважение към институциите. Да покаже, че може да се учи от грешките на своя политически лагер, вместо да ги повтаря.

Политическият етикет не е аргумент. Чуждата биография не е присъда.

Гюров може да предложи различен модел

Най-голямата грешка, която Гюров би могъл да направи, е да се опита да надвика Радев на неговия терен — с по-остри реплики, лични нападки и политически спектакъл. България вече е виждала достатъчно от тази политика.

Силата на Гюров може да бъде именно в това, че не се опитва да бъде нито Радев, нито Петков.

Той има възможност да предложи президент, който не превръща всеки конфликт в лична война, но и не се превръща в удобен придатък на управляващите. Президент, който умее да сътрудничи, когато това е в интерес на държавата, и да се противопоставя, когато властта прекрачва границите си.

Това изисква мъдрост, а не мекушавост; твърдост, но не театрална агресия; ясни позиции, но и разбиране за ограниченията на президентските правомощия.

Гюров трябва да обясни как ще пази институционалния баланс, как ще отстоява европейската и евроатлантическата ориентация на България и как ще реагира, когато неговите собствени политически съюзници допускат грешки.

Не е достатъчно да заявиш, че си различен. Трябва да покажеш какво ще направиш различно.

Алтернатива на управлението, а не просто отрицание

Подкрепата за Гюров не бива да се основава единствено на недоволството от Йотова. Отрицанието може да събере хора за един ден, но не може да изгради устойчиво доверие.

Гюров трябва да предложи ясна визия за ролята на президента: независим коректив на властта, защитник на институционалните правила и представител на България, който поставя държавния интерес над партийното удобство.

Президентът не управлява сам и не може да обещава решения на всеки проблем. Но може да упражнява конституционните си правомощия, да поставя важните въпроси в обществения дебат и да не позволява институцията да се превръща в продължение на управляващия политически център.

Това е възможността пред Гюров — да покаже, че е не просто кандидат срещу Йотова, а реална алтернатива на начина, по който се упражнява властта.

Ниската избирателна активност на първия тур е предупреждение към всички. Никой не може да приема мълчанието на негласувалите като подкрепа за себе си. Доверието трябва да бъде спечелено с аргументи и действия, а не с претенции, че определен политически лагер представлява цялото общество.

Радев може да срещне силен опонент

Радев вече е самостоятелен политически фактор със собствена подкрепа. Затова неговият опонент не може да се ограничи до критика на отделни изказвания или до състезание по телевизионни реплики.

Гюров може да се превърне в сериозен опонент на Радев, ако излезе извън логиката „за или против Радев“ и предложи различен модел на президентско поведение. Не е нужно да копира харизмата му или да се превръща в негово отрицание. Нужно е да покаже собствена визия за България.

Това е разликата между съперник и алтернатива. Съперникът иска да заеме мястото на другия. Алтернативата поставя под въпрос самия модел, по който се упражнява властта.

Йотова влиза в балотажа с предимството на първото място, институционален опит и подкрепата на управляващия лагер. Но трябва да докаже, че има собствен авторитет, а не само наследена политическа тежест.

Гюров влиза с възможността да предложи друг подход към отношенията между президента и правителството. Неговото предизвикателство е да превърне тази възможност в ясна визия, а не да остане кандидат на отрицанието.

Историята няма да се повтори сама

През 2021 г. Радев назначи служебен кабинет, от който израсна политическият проект на Петков. По-късно отношенията им се разпаднаха и политическите обвинения замениха първоначалната близост.

Днес ситуацията напомня за онези години, но приликата не е присъда.

Йотова може да бъде повече от наследник на Радев — стига да покаже собствена политическа тежест. Гюров може да бъде повече от човек от средата на ПП — стига да докаже, че има самостоятелна визия и може да носи отговорност за собствените си решения.

Йотова не е Радев — и неговата харизма не може да свърши нейната работа. Гюров не е Петков — и не бива да бъде съден по чуждото минало.

На 1 ноември залогът е по-голям от личния сблъсък между двама кандидати. Става дума за това дали България ще има президент, който просто продължава политическата линия на управляващите, или държавен глава, способен да бъде независим коректив.

Историята не е присъда. Тя е предупреждение. А Гюров има възможност да докаже, че е разбрал урока — и да се превърне в силен опонент не само на Йотова, но и на политическия модел, който Радев олицетворява.