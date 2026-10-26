Божанов: Бюджетът трябва да е внесен до 31 октомври, закононарушение е да се крие

Днес правителството наруши закона, като се включи през официалните си канали в предизборната агитация, което нарушава Изборния кодекс. Ще се наложи Централната избирателна комисия (ЦИК) веднага да се произнесе по този въпрос, написа съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов във Фейсбук.

"И докато нарушават един закон, планират да нарушат и друг, за да опитат да спасят загубата на Йотова - премиерът днес казал, че ще скрият бюджета до изборите. Но законът казва, че бюджет трябва да бъде внесен до 31-ви октомври. Вероятно го крият, защото вътре ще има още разочароващи неща, които няма да мотивират хората да гласуват", коментира Божанов.

"Радев се опитва панически да спаси кампанията на Йотова, която явно се кандидатира за вицепрезидент на министър-председателя. Но няма да успее, защото доверието в правителството пада стремглаво, също като доверието към Йотова.

И колкото и да си фантазират сглобки и тролове и да създават фалшиви дилеми между "война и мир", плашенето няма да им донесе успех", смята съпредседателят на "Да, България".

Изборът не е „между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката и между спокойната истина и истерията на троловете“, както му е написал Иво Христов, пише Божанов.

"Всички искаме мир, Гюров и Кандев гарантираха, че корупционният модел няма да може да се презареди през купен и контролиран вот, а в последните седмици бяха идентифицирани доста тролски ферми, работещи за Йотова и "Прогресивна България", посочва той.

"Изборът е между ясната външна политика и навеждането, между бъдещето и миналото, между баланса между властите от една страна и концентрацията на власт - от друга. И то власт, която дори с пълно парламентарно мнозинство не може да свърши почти нищо и се оправдава с опозицията", заявява още съпредседателят на "Да, България".

По-рано днес при откриването на Софийски икономически форум премиерът Румен Радев коментира, че Бюджет 2027 ще бъде представен другата седмица. Пред журналисти Радев направи и първи коментар за резултатите от първия тур на президентските избори. Тези избори за сглобкаджиите са битка за оцеляване на живот и смърт, заяви той. Те дори не биха се поколебали да ни въвлекат във войната, каза премиерът.