Новини
Търси
Подкаст
Политика

Божанов: Бюджетът трябва да е внесен до 31 октомври, закононарушение е да се крие

Божанов: Бюджетът трябва да е внесен до 31 октомври, закононарушение е да се крие
Снимка: БТА

Радев се опитва панически да спаси кампанията на Йотова, пише Божанов

Днес правителството наруши закона, като се включи през официалните си канали в предизборната агитация, което нарушава Изборния кодекс. Ще се наложи Централната избирателна комисия (ЦИК) веднага да се произнесе по този въпрос, написа съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов във Фейсбук.

"И докато нарушават един закон, планират да нарушат и друг, за да опитат да спасят загубата на Йотова - премиерът днес казал, че ще скрият бюджета до изборите. Но законът казва, че бюджет трябва да бъде внесен до 31-ви октомври. Вероятно го крият, защото вътре ще има още разочароващи неща, които няма да мотивират хората да гласуват", коментира Божанов.

"Радев се опитва панически да спаси кампанията на Йотова, която явно се кандидатира за вицепрезидент на министър-председателя. Но няма да успее, защото доверието в правителството пада стремглаво, също като доверието към Йотова.
И колкото и да си фантазират сглобки и тролове и да създават фалшиви дилеми между "война и мир", плашенето няма да им донесе успех", смята съпредседателят на "Да, България".

Изборът не е между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката и между спокойната истина и истерията на троловете“, както му е написал Иво Христов, пише Божанов.

"Всички искаме мир, Гюров и Кандев гарантираха, че корупционният модел няма да може да се презареди през купен и контролиран вот, а в последните седмици бяха идентифицирани доста тролски ферми, работещи за Йотова и "Прогресивна България", посочва той.  

"Изборът е между ясната външна политика и навеждането, между бъдещето и миналото, между баланса между властите от една страна и концентрацията на власт - от друга. И то власт, която дори с пълно парламентарно мнозинство не може да свърши почти нищо и се оправдава с опозицията", заявява още съпредседателят на "Да, България".

По-рано днес при откриването на Софийски икономически форум премиерът Румен Радев коментира, че Бюджет 2027 ще бъде представен другата седмица. Пред журналисти Радев направи и първи коментар за резултатите от първия тур на президентските избори. Тези избори за сглобкаджиите са битка за оцеляване на живот и смърт, заяви той. Те дори не биха се поколебали да ни въвлекат във войната, каза премиерът.

 

Още по темата

Йотова не е Радев, Гюров не е Петков

Йотова не е Радев, Гюров не е Петков

Любомир Дацов пред Таралеж: Кабинетът сега трябва да покаже как ще управлява финансите идните 4 години

Любомир Дацов пред Таралеж: Кабинетът сега трябва да покаже как ще управлява финансите идните 4 години

Станислав Попдончев пред Таралеж: Над 600 000 души нито учат, нито работят

Станислав Попдончев пред Таралеж: Над 600 000 души нито учат, нито работят

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

Илияна Йотова печели убедително вота в Централния софийски затвор и в затвора в Пловдив

Илияна Йотова печели убедително вота в Централния софийски затвор и в затвора в Пловдив

Христанов след изборите: Народът си тръгна, демокрация няма! Радев, оставка!

Христанов след изборите: Народът си тръгна, демокрация няма! Радев, оставка!

Михайлов: Борисов и Пеевски са разпределили гласове между кандидатите

Михайлов: Борисов и Пеевски са разпределили гласове между кандидатите

Водещи

Пленкович: Победителите на изборите в Сърбия носят голяма отговорност

Пленкович: Победителите на изборите в Сърбия носят голяма отговорност

  • Преди 4 минути
Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

  • Преди 8 минути
Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

  • Преди 9 минути
Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

  • Преди 15 минути
Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

  • Преди 18 минути
Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

  • Преди 23 минути
Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

  • Преди 29 минути
Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

  • Преди 31 минути
Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

  • Преди 35 минути
Авария остави без вода Банкя

Авария остави без вода Банкя

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

  • Преди 39 минути
Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

  • Преди 40 минути