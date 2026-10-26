Христанов след изборите: Народът си тръгна, демокрация няма! Радев, оставка!

„Народът си тръгна. Демокрация няма. Властта е нелегитимна. Изборите са провал.“ С тези остри думи кандидатът за президент Иван Христанов коментира резултатите от първия тур на президентските избори. В обширна публикация във Фейсбук той отправи тежки обвинения към управляващите, медиите и социологическите агенции и отново поиска оставката на правителството на Румен Радев.

Христанов благодари на избирателите си за доверието и подкрепата, като подчерта, че за него успехът в политиката не се измерва единствено с броя получени гласове.

„Често си мисля с какво мерим успеха. С броя гласове или с броя изпълнени обещания? С електоралната сила или силата на характера? С реалната работа или претенциите на фалшиви политици?“, написа той.

Според него основният проблем на българската политика е липсата на ценности и присъствието във властта на хора, които поставят личните си интереси над обществените.

„22% активност означава, че властта е нелегитимна“

Особено остри са коментарите на Христанов за избирателната активност, която според посочените от него данни е едва 22%.

Той определя резултата като безпрецедентна катастрофа за българската демокрация.

„22% избирателна активност означава, че Конституцията не съществува. Гражданите ги няма. Властта е нелегитимна. Общественият договор е суспендиран“, заявява Христанов.

Той прави сравнение с президентските избори през 2021 г., когато, по думите му, активността от 40,5% е предизвикала сериозни дискусии за легитимността на президентската институция.

„А сега имаме 22%!!!“, възмущава се кандидатът за държавен глава.

Твърдението, че ниската избирателна активност автоматично прави властта нелегитимна, е политическа оценка на Христанов, а не установена правна последица от изборните резултати.

Обвини медии и социолози в манипулация на изборите

Христанов отправя сериозни обвинения и към медийната среда, като твърди, че по време на кампанията общественото внимание умишлено е било насочвано към две кандидатпрезидентски двойки.

Според него това е ограничило възможността избирателите да се запознаят с останалите кандидати.

„На тези избори плувахме срещу водопада. Зловредни хорица отново се намесиха по крайно разрушителен начин. Медиите налагаха само два образа, като така ликвидираха смисъла на демокрацията – избора“, пише той.

Христанов атакува и конкретна маркетингова агенция, която нарича „Маркет Гинк“.

По думите му публикувано в началото на кампанията социологическо проучване е отредило на кандидатурата му едва 0,9% подкрепа, което според него не е отразявало реалните нагласи.

Той обвинява агенцията в опит да внуши на избирателите, че резултатът от изборите е предварително решен.

„Целта на тези лъжци и манипулатори беше да ви откажат да гласувате за нас“, твърди Христанов.

В публикацията си той не представя доказателства за умишлена манипулация от страна на посочената агенция.

„Докато ни разделят, всички плащаме двойни сметки за ток“

Христанов критикува и политическото противопоставяне, което според него отклонява общественото внимание от реалните проблеми на гражданите.

Той посочва високите цени на електроенергията, състоянието на пътната инфраструктура и проблемите в образованието като теми, които засягат всички българи независимо от политическите им убеждения.

„Тяхната задача е много проста – докато хвърляме телата в пещта на взаимната омраза, да забравим, че този месец фили и фоби плащаме двойни сметки за промишлен ток. Че леви и десни караме по същите пътища-убийци. Че либерали и консерватори еднакво се чудим в кое училище да си запишем децата“, заявява той.

Според него решението е гражданите да престанат да подкрепят политическите формации, които насърчават разделението.

Христанов с нова атака срещу кабинета: „Радев, оставка!“

Кандидатът за президент потвърждава и искането си за оставка на правителството на Румен Радев.

Той припомня, че е настоявал за това още по време на предизборната кампания, като определя позицията си като резултат от петмесечни наблюдения върху работата на кабинета.

„Това не беше предизборен или ПР ход, а израз на 5-месечни наблюдения на некомпетентност и институционален провал“, посочва Христанов.

Сред основните му критики са високите цени на електроенергията за бизнеса, които според него допринасят за инфлацията, както и покупката на ракети „земя-въздух“.

Христанов твърди, че сделката е сключена на силно завишени цени и е довела до загуби за България в размер на над 400 млн. евро.

Той отправя обвинения и към министъра на земеделието, като твърди, че определени управленски решения създават рискове за биосигурността на страната.

Тези твърдения са част от политическата позиция на Христанов и не са придружени в публикацията с доказателства за посочените нарушения и финансови загуби.

Предупреди за криза в земеделието, заводите и ново поскъпване на горивата

Според Христанов през последната седмица са се появили допълнителни основания за оставката на кабинета.

Той критикува реакцията на правителството на проблемите с корабоплаването в Черно море и предупреждава за сериозни икономически последици.

По думите му блокирането на износа на торове, зърно и метали, както и увеличените застрахователни разходи при вноса на суров петрол, могат да доведат до затруднения в земеделието, загуба на работни места и поскъпване на дизела с поне 5 евроцента на литър.

Христанов атакува и кадрово решение в Българската банка за развитие, свързано с назначаването на Д. Берг, когото описва като бивш ръководител на икономическия министър в Европейската банка за възстановяване и развитие.

„Некадърността се превръща в запазена марка“, заявява той.

„Искането ни си остава: РАДЕВ, ОСТАВКА!!!“, категоричен е Христанов.

„Продължаваме! Бягането е маратонско“

Въпреки изборния резултат Иван Христанов заявява, че няма намерение да се отказва от политическата си дейност.

Той призовава привържениците си да запазят мотивацията си и да продължат усилията за промяна.

„Заветите на Раковски, Левски и Ботев са да се борим и съградим нова държава, а не да униваме. Бягането е маратонско, ще спечели този, който може да издържи“, пише той.

Публикацията завършва с благодарност към всички, които са подкрепили кандидатурата му:

„БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ПРИВИЛЕГИЯТА ДА СМЕ ЗАЕДНО!!!“