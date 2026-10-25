Иван Христанов за полупрозрачните бюлетини: Отново ни вкараха в машинации

Самият аз още рано сутринта, когато отидох да гласувам около 8:15 ч. първото нещо, което ми направи впечатление е колко е прозрачно листчето. Хората в големите градове това може и да не ни притеснява толкова, но в малките населени места това е начин за извиване на ръце.

Така кандидатът за "Дондуков" 2 Иван Христанов коментира пред ТАРАЛЕЖ получените в редакцията ни по-рано сигнали за полупрозрачни бюлетини, от които се вижда ясно номерът на кандидата, за когото е било гласувано.

Христанов е категоричен, че отново става дума за "машинации" и опорочаване на вота, за което той самият ще сигнализира и ще търси отговорност.

"В малките населени места вотът се контролира и ако не се гласува за фаворитизиран кандидат, хората се репресират и следват последици", смята той.

Според Христанов по време на кампанията медиите са отразявали само двама кандидати, което е създало усещането у гласоподавателите за предопределеност и липса на смисъл от гласуване - че "мачът е свирен".

"Ще търсим отговорност от фаворитизираните кандидати...тези избори бяха съпътствани от тежки опити за манипулации и предопределяне на резултатите"

Иван Христанов смята, че доказателство за теорията му е фактът, че избирателната активност е особено ниска.

"Онези кандидати, които отказваха дебати по време на кампанията, показаха, че манипулациите на задкулисието ги устройва, те се опитват да прикрият истинските си качества"