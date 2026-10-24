Машините за гласуване се разпределят в страната, ЦИК очаква изборен бюджет от 3 млн. евро

Машините за гласуване се доставят в страната и трябва да бъдат предадени на секционните избирателни комисии заедно с изборните книжа преди президентските избори на 25 октомври. Подготовката за вота е приключила, заяви говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова.

"Готови сме. Днес се доставят и машините в страната. Във всички общини в страната ще бъдат предадени на секционните избирателни комисии по надлежния ред, както и изборните книжа, които пристигнаха по-рано през тази седмица, включително и бюлетини", посочи тя.

Броят на отпечатаните хартиени бюлетини се определя според броя на избирателите, като към него се добавят още 10%. Това е изискване на Изборния кодекс, обясни Балова.

"Бюлетините са на базата на избирателите плюс 10% отгоре. Това го изисква Изборният кодекс и ние няма как да не го изпълним, така че те може да не се използват от голяма част от тях, но е необходимо да имат запас", каза говорителят на ЦИК.

По последните избирателни списъци броят на гласоподавателите в страната е 5 590 000 души.

Машините трябва да бъдат разпределени по секциите още в деня на доставката, а изборните помещения да бъдат подготвени за началото на гласуването в 7:00 ч. След това те ще бъдат охранявани от служители на Министерството на вътрешните работи.

Осигуряването на параваните за машинното гласуване и на тъмните стаички за хартиените бюлетини е задължение на общините. Те трябва да подредят помещенията в съответствие с изискванията.

Прогнозният бюджет на Централната избирателна комисия за изборите е приблизително 3 млн. евро. В сумата са включени възнагражденията на участниците в изборния процес, включително членовете на секционните избирателни комисии, както и разходите за техници и сътрудници.

"Нямаме окончателна сума. Имаме прогноза. Около 3 милиона евро е бюджетът на Централната избирателна комисия", уточни Балова.

Окончателният размер на разходите ще бъде известен след приключването на изборите. Бюджетът за цялостното им провеждане се определя от Министерския съвет и включва повече разходи от тези в бюджета на ЦИК.

По време на разговора Балова демонстрира процедурата за гласуване с машина. След като се легитимира в секцията, избирателят получава карта, която трябва да постави в специалния отвор на устройството, докато чуе щракване. На екрана се появява електронната бюлетина, разделена на три страници заради големия брой кандидати. Предвидена е и възможност за избор на опцията "Не подкрепям никого".

След отбелязването на предпочитанията гласоподавателят трябва да прегледа направения избор и при необходимост да го коригира. След потвърждението машината отпечатва контролна разписка.

"Изчакваме да чуем звуковия сигнал и тогава я вземаме", обясни Балова.

Тя предупреди, че разписката не трябва да се издърпва прибързано, тъй като това може да доведе до блокиране на принтера. При проверки на устройствата ЦИК е установила, че голяма част от принтерите са били блокирани, вероятно заради бързане при изваждането на разписките.

След отпечатването разписката трябва да бъде сгъната, по възможност на два пъти, така че да се запази тайната на вота. След това член на секционната избирателна комисия поставя печат върху нея.

Решението за поставянето на печат е взето през тази седмица след обратна връзка от районните избирателни комисии. Целта е процедурата да бъде уеднаквена, тъй като при частичните местни избори в няколко населени места през предходната седмица върху разписките също са били поставяни печати.

"Решихме да уеднаквим процедурата, така че ще има поставен печат, но контролната разписка е само за контролно гласуване", заяви говорителят на ЦИК.

Балова уточни, че официалният резултат от машинното гласуване се отчита чрез финалния отчет, генериран от устройството след края на изборния ден. Данните от флашките се извличат в информационния пункт на районната избирателна комисия от представители на "Информационно обслужване". Секционната комисия генерира отчета от машината и го предава заедно с останалите изборни книжа.

По отношение на избирателите, които срещат затруднения с машините, включително възрастните хора, Балова обясни, че техните близки могат да присъстват в секцията, но нямат право да гласуват вместо тях.

"По принцип има практика да си водят децата, но не е редно да помага. Избирателят следва да го направи сам, тъй като това е все пак придружител. Законът е категоричен кой има право на придружител - само хората, които не могат да упражнят правото си на глас поради някакво увреждане", каза тя.

Членовете на секционните избирателни комисии също могат да дават указания, но само устно и без да насочват избирателите към определен кандидат. Обясненията трябва да се отнасят единствено до техническите стъпки на гласуването и да се дават от разстояние, така че да не се нарушава тайната на вота.

В секциите с под 300 избиратели ще се гласува само с хартиени бюлетини. По думите на Балова тези секции са около 2300 в страната и в тях няма да бъдат разполагани машини. В останалите ще има възможност за машинно гласуване.

При технически проблем с машина секционната избирателна комисия трябва първо да се свърже с техник на "Сиела". Ако той може да пристигне в рамките на 30 минути, трябва да провери дали неизправността може да бъде отстранена.

Ако проблемът не може да бъде решен, секционната комисия може да вземе решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини, като уведоми районната избирателна комисия и ЦИК.

Решението зависи от конкретната ситуация в секцията. При наличие на опашки от чакащи избиратели може да се наложи по-бързо преминаване към хартиен вот. Ако няма чакащи, комисията може да изчака пристигането на техник.

"Но това, което е важно, ако секционна комисия е преминала към гласуване с хартиени бюлетини, няма право после да се връща отново към машини", подчерта Балова.

В разговора беше поставен и въпросът за повторното назначаване в секционни избирателни комисии на хора, срещу които е имало сигнали за нарушения по време на предишни избори.

Балова посочи, че действащото законодателство не дава възможност на ЦИК да отстранява подобни лица от състава на комисиите. Отговорността за предложенията на членове е на политическите партии.

"Назначението на предложенията на секционните избирателни комисии е изцяло отговорност на политическите партии. Следва да подбират по-внимателно, когато предлагат дадени кандидати", заяви тя.

Говорителят подчерта, че ЦИК не е разследващ орган и няма правомощия да контролира този процес.

"В момента ние нямаме абсолютно никаква контролираща роля в тази посока. Ние единствено можем да даваме насоки и да сме отговорни по отношение на обученията и отчитането след това на резултати", обясни Балова.

Тя съобщи, че в комисията се обсъжда създаването на професионална изборна администрация. Идеята е да бъде изграден по-широк кръг от предварително обучени хора, от които политическите партии да могат да избират представители за секционните комисии.

"Нашата идея е да има обучени голям кръг от хора и вече партиите да избират от тях, за да познават процеса", каза Балова.

Целта е членовете на секционните комисии да преминават през специализирано обучение, вместо да разчитат единствено на традиционния инструктаж непосредствено преди изборите. От ЦИК се надяват да започнат работа по инициативата през следващата година и да постигнат напредък преди следващия вот.