ЦИК обяви готовност за президентските избори: Всички машини са ремонтирани, разписките ще се подпечатват

Централната избирателна комисия (ЦИК) е готова за провеждането на президентските избори в неделя, 25 октомври. Всички машини за гласуване са преминали необходимия ремонт, а окончателният план за приемане и обработване на изборните резултати вече е одобрен. Това съобщи говорителят на комисията Стоянка Балова в ефира на БНТ.

По думите ѝ организацията на вота е практически приключила, като остават единствено последни технически уточнения.

„Вчера приехме и окончателния план по отчитането на резултатите, по приемането на резултатите от чужбина и по приемането на документите от районните избирателни комисии“, обясни Балова.

Защо ще се поставя печат върху машинните разписки?

Една от промените непосредствено преди изборите е решението разписките от машинното гласуване да бъдат подпечатвани от секционните избирателни комисии.

Първоначално подобно изискване не е било включено в методическите указания на ЦИК. Впоследствие обаче комисията е решила да уеднакви практиката във всички секции.

Причината е, че в някои населени места в неделя ще се проведат и балотажи на частични местни избори. Така част от избирателите ще трябва да гласуват пред две различни секционни комисии.

„С оглед на това да няма различна практика, да няма спорове дали е валиден, или не е валиден вотът, решихме да уеднаквим практиката“, поясни говорителят на ЦИК.

Балова подчерта, че машинните разписки имат контролна функция, а официалните резултати се отчитат въз основа на протоколите, генерирани от устройствата.

Как ще протича машинното гласуване?

В ефира на БНТ беше направена демонстрация на стъпките, които избирателите трябва да следват при гласуване с машина.

Преди началото на изборния ден член на секционната комисия активира устройството и разпечатва нулев отчет, който удостоверява, че в машината няма предварително отчетени гласове.

След проверка на самоличността избирателят получава карта, която поставя в устройството до характерното щракване.

На екрана се появява електронната бюлетина, от която гласуващият избира предпочитаната кандидатпрезидентска двойка.

Преди окончателното потвърждение има възможност да прегледа избора си и при необходимост да го промени.

След натискане на бутона „Гласуване“ машината отпечатва разписка. Тя трябва да бъде взета след звуковия сигнал, сгъната така, че вотът да остане скрит, подпечатана от секционната комисия и пусната в урната.

Накрая избирателят се подписва в избирателния списък и получава обратно документа си за самоличност.

Членовете на комисиите нямат право да докосват машината вместо избирателя

Балова обърна внимание и на правилата за оказване на помощ при затруднения с машинното гласуване.

Членовете на секционните комисии могат да дават устни указания, но трябва да спазват дистанция от най-малко два метра, за да не нарушават тайната на вота.

Те нямат право да застават непосредствено до гласуващия или да извършват действия с машината вместо него.

За избирателите със зрителни увреждания са предвидени специални шаблони за гласуване с хартиени бюлетини. Информация за секциите, в които са налични, може да бъде намерена на сайтовете на районните избирателни комисии.

Гласуването с придружител е допустимо при определени обстоятелства, когато състоянието на избирателя не му позволява да упражни самостоятелно правото си на глас.

Придружител обаче не може да бъде член на секционна комисия, наблюдател, застъпник или представител на политическа партия или инициативен комитет.

От ЦИК припомнят, че неграмотността сама по себе си не дава право на гласуване с придружител.

Машините ще бъдат доставени в секциите в събота

Говорителят на ЦИК увери, че всички устройства са преминали ремонт и са подготвени за предстоящия вот.

Очаква се в събота, 24 октомври, машините да бъдат доставени до общините и съответните избирателни секции.

След приключването на изборите устройствата отново ще бъдат проверени от фирмата изпълнител, а при установена необходимост ще се извършат допълнителни ремонти.

Балова уточни, че машините разполагат с едногодишна гаранция.