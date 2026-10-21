Божанов: За пореден път управляващите скриха аферата на Йотова с помилването на наркотрафиканти

Управляващите за пореден път безобразно скриха аферата на Йотова с помилването на наркотрафиканти, заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ (ДБ) Божидар Божанов на брифинг в Народното събрание, след като не бе събран кворум за извънредното заседание на парламента при два опита.

Темата на заседанието бе свързана с казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар". То бе свикано по искане на Асен Василев от парламентарната група на „Продължаваме промяната“ и група народни представители.

„След случая с „Петричкия Ескобар“ се оказа, че има още един случай на човек, който три пъти е осъждан за наркотици, продавал е наркотици, когато е бил пуснат уж да се лекува. Има информация, че е човек, който реже уши, посочи Божанов, цитиран от БТА.

"Това са хора от криминалния контингент, които са рецидивисти и Йотова в ролята си на опасен рецидивист ги помилва многократно", допълни той.

Днес трябваше да изслушаме МВР и ДАНС, които да ни кажат или да отрекат дали тези хора са били секретни сътрудници на службите или на МВР, дали са участвали в контрабандни канали. Йотова, Радев и мнозинството дължат отговори, нямат право да се крият и да опитват да скрият истината от българските граждани, заяви Божанов.

По думите му Йотова не е пригодна с тази своя преценка да заема поста на президент.

"Смятам, че опитът на управляващите да скрият това, трябва да направи впечатление на българските граждани и те да видят кой всъщност крие истината", каза депутатът от ДБ.

По думите му сбиването на „Петричкия Ескобар“ в затвора не е докладвано на президентството. Божанов посочи, че ресорният заместник-министър на правосъдието, който отговаря за затворите е Мария Павлова, която тогава е била близка до президента Радев и до вицепрезидента Йотова.

Това нещо е една най-вероятно добре организирана схема, добави той.

Божанов отбеляза, че от партията в момента събират подписи за извънредно заседание за саботажните действия, свързани със „Старлинк“.

Ще настояваме тази тема да бъде разгледана максимално бързо, надяваме се това да стане пред изборите, но явно управляващите ги е страх от това техният кандидат да не го пипне никой и да не го разстрои, каза той.

Според него Комисията за помилванията, която трябва да направи задълбочена преценка, е от хора, които не са подходящи за тази работа.

В нея има само един лекар, който никога не е практикувал, има партийни назначения, „калинки" и тези хора помилват едни наркотрафиканти, които уж са с онкозаболявания, за други получаваме информация, че не са помилвани, а са онкоболни, добави Божанов.

Относно изказването на премиера Румен Радев, че опозицията иска да върне Пеевски и Борисов отново на власт Божанов заяви „още при първите протести властта толкова се е притеснила, че започна с мантрите на всички управляващи до момента, че искат да се върне някой друг.“