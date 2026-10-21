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Витанов: След изборите ще бъде обърнато внимание на темата за помилването на Огнян Атанасов

Витанов: След изборите ще бъде обърнато внимание на темата за помилването на Огнян Атанасов
БТА

Според Витанов темата е важна, но се използва предизборно

След изборите ще бъде обърнато внимание на темата за помилването на Огнян Атанасов, свързан с наркотрафик, защото някъде има проблем, но той не е в президентската институция, а надолу по веригата, заяви пред журналисти председателят на парламентарната група (ПГ) на „Прогресивна България“ Петър Витанов след опита за провеждане на второто извънредно заседание на Народното събрание във връзка с казуса, което се провали заради липса на кворум.

Според Витанов темата е важна, но се използва предизборно.

Той коментира, че част от опозицията „държи парламентарната трибуна да се превърне в платформа за предизборна агитация и за калташка кампания“, предава БТА.

Ние сме предоставили над 20 души да се регистрираме, ако за тях беше значима, важна тема, щяха да си съберат хората, каза Витанов относно липсата на кворум на днешното заседание.

Мисля, че по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) самата опозиция разполага с всички отговори. Умишлено не ги подават, защото не е в техен интерес. Така че месец и половина се занимаваме с меко казано несъстоятелен казус“, коментира още председателят на ПГ на „Прогресивна България“.

Той допусна, че най-вероятно ще има информация, тъй като по ЗДОИ тя може да бъде получена, и могат да се видят имената на хората, които са в комисията по помилване, и в лекарската комисия, издала анамнезите и становищата. Витанов каза, че е изискал тези данни и разполага с тях, но според него не е редно да ги оповести и не иска да участва в този дневен ред, който цели да дискредитира един или друг кандидат в президентската кампания.

Не очаквайте от един президент със стетоскопа да отиде лично да проверява достоверността на документите, след като са се разписали седем лекари, шефове на болници в тях, заяви още той. 

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