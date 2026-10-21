Нямаше кворум при първия опит за регистрация в пленарната зала

При първия опит за регистрация в началото на днешното извънредно заседание на парламента в залата нямаше кворум, предава БТА.

Регистрираха се 107 депутати - 22 от „Прогресивна България", 33-ма от ГЕРБ-СДС, 17 от ДПС, 19 от „Демократична България", 15 от „Продължаваме промяната" и един от „Възраждане".

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова обяви втори опит след 30 минути.

Темата на заседанието е свързана с казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“. То бе свикано по искане на Асен Василев от парламентарната група (ПГ) на „Продължаваме промяната“ и група народни представители.