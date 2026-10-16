ПП искат ново извънредно заседание на парламента за „Петричкия Ескобар“

"Събрани са подписи с искане за ново извънредно заседание по казуса с Петричкия Ескобар".

Това заяви председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“ Николай Денков в парламента. Искането на ПГ на ПП за ново извънредно заседание на на Народното събрание е подкрепено с подписите на депутатите от ПГ на ГЕРБ-СДС и ПГ на „Демократична България“.

„Събрахме подписите с искане за извънредно заседание. Чувам коментари, че това се прави преди изборите. Уверявам всички, че и след тях отново ще настояваме за изясняване на случая. Това, което виждаме, е системен проблем с начина, по който се извършват помилванията в България. През последната седмица излезе нова информация. Оказва се, че в продължение на шест месеца комисията е работила без необходимия кворум. Ние непрекъснато се опитваме да получим информация. Ако имаше ясна такава както за обществото, така и за нас, вероятно казусът вече щеше да е приключил. Не можем да разберем каква информация е предоставила медицинската комисия. Не знаем и какви препоръки е дала Комисията по помилванията. Не е ясно и на каква база е взето решението”, заяви Николай Денков.

През последните седмици са излезли данни и за други помилвания, които са още по-скандални, обяви депутатът Стою Стоев.

„Обществото трябва да е наясно как са се упражнявали правата на президента, за да направят избор следващата седмица”.

Депутатът от ПП Бойко Рашков заяви, че „има фактите, свързани с няколко помилвания, включително на осъждани за създаване на лаборатории за производство на синтетична дрога, които не са ясни”.

Той настоя за изясняване, публичност и прозрачност на президентската институция.