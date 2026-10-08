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ПП, ДБ и ГЕРБ поискаха извънредно заседание за "Петричкия Ескобар"

ПП, ДБ и ГЕРБ поискаха извънредно заседание за "Петричкия Ескобар"
БТА

Предложената дата е 13 октомври, а депутатите искат да установят каква информация е била предоставена преди помилването на Огнян Атанасов през 2022 г.

"Продължаваме Промяната" събра необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание заради помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар". Искането е подкрепено от депутати от три парламентарни групи - ПП, "Демократична България" и ГЕРБ.

Информацията беше потвърдена от народния представител Велислав Величков. Предложението е парламентът да заседава на 13 октомври от 13:00 часа, като предстои заседанието да бъде свикано по установения ред.

Целта е да бъдат изяснени обстоятелствата около помилването на Атанасов с указ от 5 декември 2022 г., както и какви медицински документи и сведения за поведението му са били предоставени на Комисията по помилванията.

Пред депутатите се предлага да бъдат изслушани директорът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Ивайло Йорданов, началникът на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и бившият началник на затвора Васил Кордев.

Особено внимание ще бъде отделено на инцидент от 16 ноември 2022 г. в затворническата болница, при който Атанасов е участвал в сбиване. Депутатите искат да установят дали случилото се е било отразено в документацията и дали информацията е достигнала до Комисията по помилванията преди вземането на решението.

"Васил Кордев е заемал длъжността началник на затвора през ноември-декември 2022 г. Това е периодът около предложението на Комисията по помилване и съответно издаването на указа", обясни Величков.

"Има необходимите подписи. Събрани са от три парламентарни групи - "Продължаваме Промяната", "Демократична България" и ГЕРБ", заяви депутатът.

Величков коментира и защо сред предложените за изслушване няма представители на Комисията по помилванията към президентската институция. По думите му съставът ѝ не е публично известен и първо трябва да бъдат установени имената на членовете.

От ПП са предприели и законодателни действия за публично оповестяване на мотивите към указите за помилване, както и на състава на медицинските комисии и комисиите по помилване.

Предложените промени са свързани със Закона за "Държавен вестник", като Величков изрази очакване законопроектът скоро да бъде разгледан от парламентарната правна комисия.

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