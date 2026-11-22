От обща коалиция и претенции за единна политическа алтернатива до две парламентарни групи и все по-различни планове за бъдещето. "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" все още намират допирни точки по важни въпроси, но политическите им пътища започват да се раздалечават. А след последните изявления на Асен Василев въпросът вече не е само как двете формации ще работят заедно, а дали изобщо ще продължат да се явяват заедно на избори.

Първият сериозен сигнал дойде още през април, когато след парламентарните избори ПП и ДБ решиха да се регистрират като две отделни парламентарни групи. Решението беше предложено от "Продължаваме Промяната" и посрещнато с неодобрение от партньорите ѝ в "Демократична България".

Тогава Асен Василев обясни разделението с различията между електоратите на двете формации. Според него част от десните избиратели не подкрепят общата коалиция заради икономическите политики на ПП, които възприемат като прекалено леви. От ДБ обаче предупредиха, че разделянето е политическа грешка.

Така обединението, което дълго време се представяше като общ политически проект, започна да функционира с две самостоятелни парламентарни групи. Формално сътрудничеството продължи, но политическата дистанция между партньорите стана все по-видима.

Следващата стъпка дойде на 19 ноември. В интервю за "Извън ефир" председателят на ПП Асен Василев обяви, че партията няма да участва в национална коалиция с "Демократична България" за местните избори през 2027 г.

"За следващите местни избори няма да имаме национална коалиция с никого", заяви Василев и уточни, че партньорствата ще се определят поотделно във всяка община.

Особено интересна ще бъде ситуацията в София. Именно столицата беше сред най-важните символи на сътрудничеството между ПП, ДБ и "Спаси София" на местните избори през 2023 г. Победата на Васил Терзиев тогава изглеждаше като доказателство, че общата формула може да бъде успешна.

Три години по-късно политическата картина е значително по-различна. "Спаси София" вече напусна общата група в Столичния общински съвет, а отношенията между ПП и ДБ също са поставени пред изпитание.

Именно за това предупреди общинският съветник Карлос Контрера в интервю за ТАРАЛЕЖ на 19 ноември.

Той определи ПП-ДБ като "разбита команда" и коментира, че различията между представителите на двете политически сили стават все по-трудни за прикриване.

"Очевидно вече гледат в различни посоки и следващият разпад най-вероятно ще е тук, в Общинския съвет", заяви Контрера пред ТАРАЛЕЖ.

Различията между ПП и ДБ не са само организационни. Те засягат и политическата идентичност на двете формации.

"Продължаваме Промяната" се стреми да запази собствен облик, включително чрез социалните и икономическите си предложения, докато партиите в "Демократична България" поставят по-силен акцент върху десните икономически политики, финансовата дисциплина и институционалните реформи.

Парадоксално обаче, точно когато политическите им пътища се раздалечават, двете формации успяха да действат заедно при един от най-важните парламентарни избори - този на новите членове на Висшия съдебен съвет.

ПП и ДБ подкрепиха общо четирима кандидати, които получиха необходимото мнозинство с гласовете на "Прогресивна България". Изборът веднага предизвика обвинения за нова "сглобка", но и от двете формации отхвърлиха твърденията за политическо споразумение с управляващите.

Този пример показва, че общите действия по определени теми все още са възможни. Сътрудничеството за съдебната реформа обаче не означава непременно единство по въпросите за икономиката, местната власт и бъдещите избори.

Пред ПП и ДБ вече стоят няколко ключови въпроса. Ще подкрепят ли отново общ кандидат за кмет на София? Ще успеят ли да запазят групата си в Столичния общински съвет? И ще остане ли парламентарното им сътрудничество достатъчно силно, за да продължат да се възприемат като един политически съюз?

Отговорите предстоят. Засега едно е сигурно - ПП и ДБ вече не вървят задължително по един и същи път.

Дали това ще доведе до окончателна раздяла, или до нов модел на партньорство, при който двете формации запазват самостоятелността си, но се обединяват по конкретни въпроси, ще стане ясно с наближаването на местните избори през 2027 г.