Александър Везенков отправи емоционален призив към българските баскетболни фенове преди предстоящото домакинство на националния отбор срещу Дания. Звездата на Олимпиакос се надява, че „Арена 8888“ в София ще бъде изпълнена, за да получи тимът необходимата подкрепа в квалификациите за Евробаскет 2029.

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Везенков и съотборникът му в Олимпиакос Коди Милър-Макинтайър ще се присъединят към националния тим за двубоя с Дания на 26 ноември от 19:00 часа. Това е сериозен жест от страна на двамата, тъй като клубният им отбор има ангажимент в Евролигата само ден по-рано.

„Знам, че е трудно. Имаме мач в сряда. Благодаря и на федерацията, и на всички, които ще помогнат, защото ще осигурят транспорт, за да се върнем навреме и да можем да си починем. Мачът тук буквално ще свърши в 23:30 часа. Но винаги съм казвал, че когато имам възможност, когато съм здрав и когато графикът позволява, винаги ще играя за националния отбор“, заяви Везенков пред bTV.

31-годишният баскетболист подчерта колко важно е България да се класира за голям международен форум и да повиши популярността на този спорт у нас.

„Важно е за България да бъде в голям форум. Важно е баскетболът да започне да е малко по-популярен. Оптимист съм! Знам, че Дания не е от най-популярните съперници, но това е една репетиция за истинските квалификации“, коментира той.

Звездата на Олимпиакос призова феновете да напълнят залата и да покажат, че баскетболът също може да се радва на сериозна подкрепа у нас.

„Националният отбор не играе всеки ден или през седмица. Да дойдат в залата, да ни подкрепят. Виждате волейбола - те играят на много по-високо ниво, но виждате, че ги подкрепят, залата е пълна. Това е, за което и ние мечтаем, и ние искаме. Надявам се хората, които обичат баскетбола, а и не само, да бъдат в залата“, призова Везенков.