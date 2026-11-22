Големият празник на Бока Хуниорс след спечелването на Копа Судамерикана беше помрачен от притеснителен инцидент с капитана на отбора Леандро Паредес. Аржентинският национал припадна по време на телевизионно интервю минути след триумфа срещу Атлетико Минейро.

Бока Хуниорс сложи край на 18-годишна суша

32-годишният халф разговаряше с журналиста Марсело Бенедето от DSports, когато внезапно загуби съзнание и се свлече на земята. Ситуацията предизвика сериозно притеснение сред присъстващите, които незабавно се притекоха на помощ. Медицинският екип реагира бързо, а Паредес успя да се съвземе. Журналистът Бенедето впоследствие увери зрителите, че футболистът е в добро състояние и се е отправил сам към съблекалнята.

Според аржентинските медии причината за инцидента е комбинация от силното физическо натоварване и тежките климатични условия в Баранкиля. Температурата по време на финала беше около 30 градуса, влажността достигаше 80%, а усещането за горещина - близо 39 градуса.

Първоначалната информация беше, че Паредес се е възстановил бързо и е успял да стигне сам до съблекалнята. По-късно обаче журналистът Диего Монройг съобщи, че футболистът е бил откаран с линейка до частна клиника за допълнителни прегледи и изследвания като предпазна мярка.

Самият Паредес също побърза да успокои феновете. Чрез публикация в Instagram той сподели своя снимка от болничното заведение с усмивка и кратко послание: „Добре сме. Само Бока, днес и завинаги!“.

Бока Хуниорс триумфира с 2:0 срещу Атлетико Минейро и спечели Копа Судамерикана за трети път в историята си. За клуба това е първи международен трофей от 18 години насам.