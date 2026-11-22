Задържането на проф. Станимир Карапетков е свързано с разследване за предполагаем натиск върху други вещи лица, което има отношение и към делото за смъртта на 12-годишната Сияна. Това заяви пред ТАРАЛЕЖ Николай Попов, бащата на загиналото момиче.

Попитан за причината за задържането на автотехническия експерт, Попов обясни:

"Карапетков е бил задържан за кратко в петък вечерта, при претърсване на жилището му, което е съгласно постановление на прокуратурата."

По думите му е образувано досъдебно производство "за упражняване на натиск над други вещи лица".

На въпрос на ТАРАЛЕЖ дали действията на разследващите имат връзка с делото "Сияна", по което Карапетков беше вещо лице, Попов беше категоричен:

"Точно така, има. Има, но касае и други дела."

Бащата на момичето коментира и участието на професора в други съдебни производства. В разговора беше засегнато делото за катастрофата край село Загорско, при която загина шестмесечно бебе, а сред подсъдимите беше бившият политик Лютви Местан.

Той отправи остри обвинения относно начина, по който според него е било водено производството.

"И там нещата са безобразни, с извършени действия с цел да бъде обвинен един политик, който няма вина и според съда, не само според мен", заяви Попов.

Припомняме, че на 12 ноември 2026 г. Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан по делото за катастрофата от 2019 г.

Проф. Станимир Карапетков участваше като вещо лице и по делото за тежката катастрофа край Телиш на 31 март 2025 г., при която загина 12-годишната Сияна.

Изготвената от него автотехническа експертиза предизвика сериозни възражения от страна на Николай Попов, който многократно поставяше под съмнение нейната обективност.

През февруари 2026 г. Окръжният съд в Плевен прие отвода на Карапетков като вещо лице и назначи нова комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза.

В петък вечерта, 20 ноември, служители на ГДБОП извършиха претърсване в дома на професора в Сливен. По информация на медиите той е бил временно задържан по време на процесуално-следствените действия, след което е освободен.