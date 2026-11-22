Основните хранителни стоки и повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през изминалата седмица. Това показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на храните на едро в България, се повишава с 0,58% до 2,437 пункта спрямо 2,423 пункта седмица по-рано.

Сред млечните продукти най-сериозно е поскъпването на прясното мляко - с 3,90% до 1,29 евро за литър. Кравето сирене се предлага по 6 евро за килограм, а кашкавалът тип "Витоша" достига 9,21 евро. Маслото също поскъпва с 2,90% до 1,44 евро за пакетче от 125 грама.

Поскъпване има и при месото и яйцата. Замразеното пилешко месо достига 3,60 евро за килограм, а яйцата размер М се търгуват по 0,20 евро за брой на едро.

При основните хранителни продукти най-осезаемо е увеличението на цената на зрелия фасул - с 4,33% до 2,12 евро за килограм. Захарта също поскъпва, макар и по-слабо, до 0,96 евро за килограм.

За сметка на това оризът поевтинява с 4,24% до 1,58 евро за килограм, лещата - с 3,77% до 1,94 евро, а брашното тип 500 - с 3,18% до 0,67 евро за килограм. Олиото също отчита спад до 1,72 евро за литър.

Най-големи ценови скокове през седмицата се наблюдават при зеленчуците. Зеленият пипер поскъпва с 10,14% до 1,26 евро за килограм, а морковите - с 10,06% до 0,70 евро.

Доматите са с 6,69% по-скъпи и достигат 2,39 евро за килограм. Червените чушки се продават по 1,46 евро, тиквичките - по 1,23 евро, а краставиците - по 1,67 евро за килограм.

Цените на лука и зелето остават без промяна - съответно 0,59 и 0,57 евро за килограм.

Поскъпване се отчита и при почти всички наблюдавани плодове. Ябълките са с 10,02% по-скъпи и достигат 1,12 евро за килограм, а лимоните поскъпват с 9,56% до 1,49 евро.

Гроздето се търгува по 1,42 евро за килограм след увеличение със 7,74%, докато бананите поскъпват минимално до 1,51 евро.