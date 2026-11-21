Петко Петков е последният избран член на новия Висш съдебен съвет (ВСС). На 21 ноември той спечели вота за представител на следователите в Прокурорската колегия, с което приключи процедурата по попълване на състава на кадровия орган на съдебната власт.

За Петков гласуваха 323 следователи, докато другият кандидат - Бойко Атанасов от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура, получи 40 гласа. В гласуването участваха 378 от общо 453 следователи с право на глас. От подадените бюлетини 363 бяха действителни, а 15 - недействителни.

Петко Стефанов Петков е дългогодишен магистрат с над 30 години професионален опит. Към момента на избора си работи като следовател в специализиран отдел "Криминален" на Националната следствена служба (НСлС).

Професионалната му кариера започва през 1995 г. в Районната следствена служба в Елин Пелин, където последователно заема длъжностите помощник-следовател и следовател. Впоследствие е заместник-ръководител и изпълняващ функциите на ръководител на Районната следствена служба в Костинброд.

През 1998 г. преминава в Столичната следствена служба, където работи в стопанския отдел, а през 2000 г. оглавява Осмо териториално отделение.

Между 2002 и 2010 г. заема ръководни длъжности като директор на Окръжната следствена служба в Благоевград и директор на Столичната следствена служба.

През 2010 г. е избран за заместник-директор на Националната следствена служба. От 2014 г. продължава професионалната си дейност като следовател в НСлС.

Кандидатурата му за ВСС беше издигната от негови колеги от Националната следствена служба, следствените отдели към окръжните прокуратури и военно-окръжните прокуратури.

С избора на Петков приключва попълването на новия ВСС, след като на 20 ноември Народното събрание избра 11-те представители от парламентарната квота, а преди това своите членове определиха съдиите и прокурорите.