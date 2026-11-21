Хиляди португалци излязоха на протест в Лисабон въпреки проливния дъжд заради високите разходи за живот, ниските заплати и задълбочаващата се жилищна криза, предаде Ройтерс.

Демонстрацията беше организирана от най-голямата синдикална конфедерация в страната CGTP. Участниците настояха за увеличение на заплатите и пенсиите, по-достъпни жилища и ограничаване на цените на основните стоки и услуги.

Според синдикатите в шествието са се включили хиляди души, преминали през основни булеварди на столицата. Полицията не е предоставила официална оценка за броя на протестиращите.

Недоволството е свързано и с ниските доходи. По данни на Евростат средните годишни възнаграждения в Португалия през 2025 г. са били с 37% под средното ниво за ЕС. Инфлацията през октомври е достигнала 3,8%, основно заради поскъпването на храните и енергията.

Сериозен проблем остава и жилищният пазар. От 2017 г. цените на имотите в страната са се увеличили повече от два пъти, а наемите по новите договори почти са се удвоили. Особено засегнати са младите хора, за които намирането на достъпно жилище става все по-трудно.