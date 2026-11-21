Канада не е получила потвърждение за съществуването на предполагаем американски меморандум, който предвижда ограничения върху военното сътрудничество между двете държави. Това заяви канадският министър на отбраната Дейвид Макгинти по време на конференция по сигурността в Халифакс, цитиран от Ройтерс.

По информация на „Вашингтон пост“ документът е изпратен от американския министър на отбраната Пийт Хегсет. Макгинти обаче заяви, че не го е виждал и не отчита промяна в съвместната работа на двете армии. Той посочи като примери операциите срещу наркотрафика в Карибския басейн, противоракетната отбрана и въздушните мисии над Северна Америка.

Канадският министър подчерта, че въпреки заплахите на Доналд Тръмп за анексиране на Канада, военното партньорство между двете страни продължава. Той изтъкна и значението на сътрудничеството в рамките на НОРАД, като същевременно заяви, че страната трябва да засили собствените си отбранителни способности, особено в Арктика.

Канада работи и по разработването на собствена алтернатива на сателитната система Старлинк, за да гарантира независимостта на комуникациите си. По думите на Макгинти промените в отбранителната политика са свързани както с изявленията на Тръмп, така и с променящата се международна обстановка.

При управлението на премиера Марк Карни страната за първи път достигна целта на НАТО за разходи за отбрана от 2% от БВП. Отава планира увеличаването им до 5% до 2035 г.

Междувременно Канада обяви присъединяването си към Иновационния фонд на НАТО, ставайки 25-ата държава участник, съобщава Асошиейтед прес. Страната ще инвестира 64,59 милиона евро, като средствата ще бъдат управлявани от Банката за развитие на канадския бизнес.

С новото участие общият размер на ангажиментите към фонда надхвърля 1,1 млрд. евро. Присъединяването ще осигури на канадските компании достъп до дългосрочно финансиране, международни партньорства и възможности за внедряване на технологични разработки в държавите от Алианса.