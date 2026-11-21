Пари Сен Жермен може да загуби Дезире Дуе за продължителен период от време. Младият нападател получи контузия в дясното коляно по време на гостуването на Ница от 11-ия кръг на френската Лига 1, а ситуацията предизвика сериозно безпокойство в лагера на шампионите.

Инцидентът се случи малко преди края на първото полувреме. Дуе направи движение, при което коляното му се усука, след което падна на терена с видима болка. Футболистът не успя да продължи срещата и беше изнесен на носилка, като не скри сълзите си.

Дуе беше отбеляза гол преди контузията

Травмата дойде особено болезнено за парижани, тъй като Дуе се беше разписал за ПСЖ в 32-ата минута, оформяйки втория гол на своя тим. След инцидента той беше заменен от Феран Торес.

Според първоначалните информации има опасения за сериозно увреждане на коляното, включително възможно разкъсване на кръстни връзки. Тази диагноза обаче все още не е потвърдена и окончателната оценка ще стане ясна след медицинските прегледи.

Нова тревога за Луис Енрике

Евентуалното дългосрочно отсъствие на Дуе би било сериозен проблем за треньора Луис Енрике. Парижани вече имат кадрови проблеми, а грузинският национал Хвича Кварацхелия също лекува тежка травма на коляното.