Треньорът на Спартак Варна Даниел Моралес говори след равенството 0:0 в градското дерби срещу Черно море. Той отчете, че подобни мачове се играят под напрежение.

"Много съм доволен от атмосферата. Нашите фенове дойдоха на последната ни тренировка и казаха, че ще ни подкрепят докрай. Поздравявам и ръководството, което полага усилия отборът да бъде добре. Поздравявам и момчетата за това, че се стараха до самия край. Тези мачове се играят под напрежение и трябва да изкараме по-добри моменти. Не беше мач с много чисти ситуации. Ще се опитаме да коригираме някои неща и да направим по-добър мач в следващия кръг", започна Моралес.

"Не намерихме свободния човек и след това да имаме кураж да изградим по-смело нашата атака. Тези момчета уважават тази емблема. Горд съм, че съм треньор на Спартак и че имам възможност да работя с тях. Има неща, които трябва да пипаме по-детайлно. Това, което искаме, на 80% те го правят. Това не е достатъчно. Трябва всеки ден да правим нещо по-различно. Засега нещата са ОК. Не успяхме да победим. Черно море също търсеше победата. Следващият мач е най-важен", добави той.