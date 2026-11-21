Лийдс Юнайтед постигна историческа победа с 4:1 при гостуването си на Челси от 11-ия кръг на Висшата лига. „Белите“ спечелиха на „Стамфорд Бридж“ за първи път от декември 1999 г., слагайки край на близо 27-годишна серия без успех на този стадион.

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Двубоят започна отлично за домакините, които поведоха в 25-ата минута. Еманюел Емега се възползва от подаване на Морган Роджърс и изпрати топката в мрежата на гостите. Отговорът на Лийдс обаче беше светкавичен. Само три минути по-късно Ноа Окафор възстанови равенството след комбинация с Доминик Калвърт-Люин. Така двата отбора се оттеглиха на почивката при 1:1.

След паузата гостите нанесоха решителния си удар. В 53-ата минута Лийдс получи дузпа за игра с ръка на Морган Роджърс, а Калвърт-Люин беше безпогрешен от бялата точка. За английския нападател това беше гол №100 в клубната му кариера.

Само пет минути по-късно Окафор вкара второто си попадение в срещата и увеличи преднината на гостите на 3:1. Швейцарският национал се справи с няколко защитници на Челси в наказателното поле и намери долния десен ъгъл на вратата. В добавеното време Брендън Арънсън оформи крайното 4:1 и подпечатa един от най-запомнящите се успехи на Лийдс през последните години.

Край на проклятието на „Стамфорд Бридж“

Предишната победа на Лийдс на стадиона на Челси датираше от декември 1999 г., когато йоркшърци спечелиха с 2:0. Оттогава лондончани доминираха в преките сблъсъци на собствен терен, записвайки осем победи и две равенства в следващите десет гостувания на „белите“ във всички турнири. Сега тимът на Даниел Фарке сложи край на тази негативна серия по впечатляващ начин.

За Челси поражението е сериозен удар. Отборът на Шаби Алонсо продължава да демонстрира колебания, а допуснатите четири гола пред собствена публика със сигурност ще засилят въпросите около представянето на защитата.

Лийдс пък записа втора поредна победа във Висшата лига след успеха с 1:0 над Тотнъм преди международната пауза и показа, че дори може да мечтае за европейско участие догодина.