Том Брейди е придобил миноритарен дял в инвестиционната структура на Clearlake Capital, която контролира Челси, съобщава ESPN. Сделката идва малко след като легендата на американския футбол се оттегли от собствеността на Бирмингам Сити.

Според информацията 49-годишният Брейди ще бъде оперативен съветник в Clearlake Capital, а управленските решения в Челси ще останат извън правомощията му. Точният размер на дела и финансовите условия не са оповестени. Челси и Clearlake Capital все още не са потвърдили сделката.

Брейди се раздели с Бирмингам в началото на ноември след три години в клуба. Той придоби 3,3% от акциите през август 2023 г. и оглавяваше консултативния съвет. Американецът вече има връзка и с Челси. През 2025 г. той беше гост на лондончани на финала на Световното клубно първенство и отпразнува с футболистите победата с 3:0 над Пари Сен Жермен.

След края на състезателната си кариера Брейди остана активен инвеститор в спорта. Той притежава и 5% от отбора от НФЛ Лас Вегас Рейдърс. Като играч спечели седем титли от Супербоул - шест с Ню Инглънд Пейтриътс и една с Тампа Бей Бъканиърс.