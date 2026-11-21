Интер разглежда възможността да привлече Алисон Бекер като свободен агент през лятото, съобщава италианското издание “Тутоспорт”. Бразилският национал е сред вариантите за подсилване на вратарския пост след колебливите изяви на Жозеп Мартинес, който стана титуляр след раздялата с Ян Зомер.

Спортният директор Дарио Бачин проучва и по-млади кандидати, сред които Миле Свилар и Марко Карнезеки. Предимството на Алисон е, че би могъл да пристигне без трансферна сума и вече познава Серия А от престоя си в Рома, откъдето премина в Ливърпул.

Основната пречка пред евентуална сделка е заплатата на 34-годишния вратар. Според “Тутоспорт” той получава около 7 милиона евро нетно годишно в Ливърпул, а с бонусите сумата може да достигне 10 милиона. Интер обмисля да му предложи договор за три години, но остава въпросът дали бразилецът би приел по-ниско възнаграждение.

Самият Алисон наскоро заяви, че се чувства щастлив в Ливърпул и предпочита да остане в клуба. По думите му неговият агент вече разговаря с ръководството за бъдещето му.