Наличие на бактерията ешерихия коли е установено в питейната вода в град Брусарци и село Одоровци, област Монтана. От вчера в двете населени места действа временна забрана чешмяната вода да се използва за пиене и приготвяне на храна.

Замърсяването е установено след лабораторен анализ, при който са отчетени стойности извън допустимите норми. Заради ситуацията тази сутрин в Брусарци са доставени пет тона минерална вода. Служители на общината вече я раздават по домовете, като предвиденото количество за всяко домакинство е 10 литра.

Жителите на двете населени места посочват, че не са забелязали промяна във външния вид или качеството на водата. „По принцип, когато я хлорират, се усеща миризма на препарата, но сега не се усеща нищо. С просто око е невъзможно да знаем какво има и какво няма“, посочва Сашка Стойчева.

От общината призоваха жителите да спазват стриктно забраната за използване на чешмяната вода за пиене и готвене. Чиста вода ще бъде осигурена не само за домакинствата, но и за социалните и образователните институции.

„Важно е хората да не пият вода от чешмите и да не готвят с тази вода. Ще оставим вода за патронажа за готвене в понеделник, за детската градина и за училището“, отбеляза Костадинка Петрова от Община Брусарци.

Към момента не е ясно кога ще бъде отменена временната забрана за използване на чешмяната вода за питейни нужди.