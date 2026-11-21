Софийският районен съд предстои да разгледа мерките на тримата младежи на 14, 15 и 16 години, задържани по случая на сексуално посегателство над 15-годишно момиче, предава БНТ.

Вчера от прокуратурата разкриха, че сексуалният акт е извършен в нощта на Хелоуин в апартамент в столицата.

Имало е подаден сигнал до полицията за нарушаване на обществения ред. Пристигналите на място органи на реда обаче само са направили забележка за шума.

Младежите може да носят наказателна отговорност, макар че са непълнолетни.