На 21 ноември православният свят почита Въведение Богородично - празник, посветен на въвеждането на Дева Мария в Йерусалимския храм. В България датата е позната и като Ден на християнското семейство. Тя е част от дванадесетте големи празника, които се отбелязват от Православната и Католическата църква.

Преданието разказва, че Йоаким и Ана завели тригодишната си дъщеря Мария в храма, за да изпълнят обещанието си да я посветят на Бога. При пристигането им тя била оставена на първото стъпало, след което сама изкачила 15-те стъпала и достигнала до върха. Там я очаквал първосвещеник Захария, бащата на св. Йоан Кръстител, който я благословил. Мария останала в храма, посветена на духовното си израстване.

Самостоятелното честване на Въведение Богородично започва през 715 година. В църковния календар той се отбелязва по време на Коледните пости. На тази дата вярващите се причастяват, като приемат Светото причастие като източник на духовна сила и подкрепа в борбата със злото - както в самите себе си, така и в света около тях.

Освен религиозното си значение, денят е посветен и на християнското семейство. Традицията семействата да посещават заедно църква напомня за въвеждането на малката Мария в храма и насочва вниманието към отговорността на родителите за духовното възпитание на децата. Именно в семейството те получават първите си познания за Бога, православната вяра и християнските ценности - добродетели, съхранявали българския род през вековете.

През 1929 г. Светият синод на Българската православна църква взема решение Въведение Богородично да бъде отбелязвано и като Ден на християнското семейство и на православната християнска младеж. Празникът насочва вниманието към ролята на родителите и учителите в изграждането на нравствените ценности у децата - възпитаването им във вяра и благочестие, уважение и послушание към родителите, както и в нравствена чистота.