Левски е постигнал договорки за три зимни попълнения. Едното е централен нападател, какъвто клубът търси за подсилване на атаката. Другите двама са флангови футболист и играч за халфовата линия.

На “Герена” обмислят и варианти за защитата. Клубът може да привлече още футболисти през зимата, ако се наложи да подсили конкретни позиции.

Сред обсъжданите варианти е и привличането на млад български футболист, който да даде на треньорския щаб повече избор при спазването на правилото за поне един българин до 23 години в стартовия състав. От следващия сезон възрастовата граница ще бъде намалена на 21 години.