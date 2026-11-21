Левски е договорил трима нови, сред тях е централен нападател
Зимната селекция включва още футболист за фланга и полузащитник, а клубът може да потърси и защитник
Левски е постигнал договорки за три зимни попълнения. Едното е централен нападател, какъвто клубът търси за подсилване на атаката. Другите двама са флангови футболист и играч за халфовата линия.
На “Герена” обмислят и варианти за защитата. Клубът може да привлече още футболисти през зимата, ако се наложи да подсили конкретни позиции.
Сред обсъжданите варианти е и привличането на млад български футболист, който да даде на треньорския щаб повече избор при спазването на правилото за поне един българин до 23 години в стартовия състав. От следващия сезон възрастовата граница ще бъде намалена на 21 години.