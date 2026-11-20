Италианецът Алесио дел Сарто официално е напуснал работата си в турския Гьозтепе, където треньор е Станимир Стоилов. Това показва справка в специализирания сайт Transfermarkt. В бизнесплатформата LinkdIn Дел Сарто направи публично изявление, с което съобщава раздялата си клуба от Измир и организацията „Спорт Републик“.

Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски

Припомняме, че ТАРАЛЕЖ писа още миналата седмица за назначението на Дел Сарто за главен скаут в Левски. Той ще работи в тясно сътрудничество с новия спортен директор Енрико Пареше.

„След почти 3,5 години слагам край на приключението си с Гьозтепе и „Спорт Републик“. Това беше важна част от моята професионална кариера, изпълнена с изпитания, натрупани опит и отношения, както и научени ценни уроци, които ще останат завинаги част от мен. Искам да благодаря на всички, които бяха до мен в това приключение и допринесоха то да се превърне в толкова значимо преживяване. Тръгвам си с огромно уважение, благодарност и прекрасни спомени. С нетърпение очаквам да видя какво е подготвило бъдещето“, пише 32-годишният италианец.

Алесио дел Сарто започва работа в Гьозтепе през 2023 г. Преди това е бил главен скаут на норвежкия Хаугесунд и част от международното скаутско звено на Фиорентина.