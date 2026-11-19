Обединени спортни клубове „Левски“ ще получат за безвъзмездно ползване за срок от 10 години спортната база, която до момента са стопанисвали, без да имат формално право да я управляват.

Предложението е внесено с доклад от представители на Столичната община и предстои да бъде гласувано от Столичния общински съвет.

Новината съобщи столичният кмет Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров и общинския съветник Вили Лилков.

Идеята е през следващото десетилетие ОСК „Левски“ да поеме управлението и поддръжката на базата, както и заплащането на всички разходи за нейното функциониране.

Имотите остават общинска собственост, а Столичната община ще продължи да следи за тяхното състояние и да оказва съдействие при необходимост. Предложението беше представено като важна стъпка за решаването на дългогодишен проблем, засягащ спортната общественост в София.

С предоставянето на официално право на ползване клубовете ще могат да кандидатстват по европейски и национални програми, нещо, което досега е било затруднено заради липсата на формално уредени отношения с базата.

Терзиев примомни, че преди две години държавата е прехвърлила спортната база на „Левски“ на Столичната община. След това са предприети действия по описване на имотите и тяхното актуване, за да се стигне до настоящото предложение.

В организацията членуват 24 спортни клуба, които вече ще имат възможност да разполагат с базата на официално основание и да планират дългосрочно развитието си. От ОСК „Левски“ са предложили и инвестиционна програма за следващите години.

Тя предвижда развитие на спортната инфраструктура за бокс, лека атлетика, баскетбол и останалите спортове, практикувани в клубовете. По време на представянето беше подчертано и значението на запазването на централното управление на имотите. Според участниците в инициативата разделянето на спортните бази между различни структури може да доведе до по-неефективно стопанисване. Като пример беше посочен опитът на други спортни организации, при които през годините базите са били разпокъсани.

От Столичната община заявиха, че предоставянето на общинска спортна инфраструктура за ползване от спортните клубове е част от последователна политика за развитие на спорта в града.

"Подобен подход трябва да се превърне в национална политика, така че общините да управляват спортните бази на своя територия, с изключение на обектите от национално значение. Без развитието на спорта, масовия спорт, културата и образованието няма как да очакваме едно здраво общество“, заяви столичният кмет.

Предложението предстои да бъде разгледано и гласувано от общинските съветници. При одобрение то ще даде на 24-те клуба от ОСК „Левски“ дългосрочна възможност да управляват и развиват спортната база, за която се грижат от години.