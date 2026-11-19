Парламентът ще разгледа проект на решение за инвестиционен разход "Развитие на способностите за артилерийска поддръжка чрез придобиване на 155 mm гаубици". Точката беше гласувана като допълнителна в дневния ред на днешното заседание по предложение на председателя на парламента Михаела Доцова.

И още една нова точка беше гласувана - ратификация на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия относно съвместната покупка на IRIS-T SLM системи съгласно Меморандума за разбирателство относно съвместното закупуване на наземни системи за противовъздушна отбрана в рамките на инициативата „Щит на европейското небе“.