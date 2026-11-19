„Спаси София“ предлага изграждането на седем изцяло нови скейт парка в седем столични района.

Докладът предвижда да започне процедура по проектиране на спортните съоръжения, като за всеки район бъдат осигурени по 50 000 евро.

Общата стойност на предложението е 350 000 евро.

Инициативата беше представена по време на брифинг на организацията, посветен на скейт инфраструктурата и развитието на скейт спорта в София. От „Спаси София“ аргументираха предложението с липсата на достатъчно специализирана инфраструктура за този спорт в столицата. Според тях вместо средства да бъдат насочвани към еднодневни събития, градът трябва да инвестира в постоянни съоръжения, които да останат в полза на децата и гражданите.

„Децата на София имат нужда не от събитие еднодневка, което ще дойде, ще си тръгне и след това за гражданите и за Столична община няма да остане абсолютно нищо“, заявиха от „Спаси София“.

Предложението е в отговор на намерението на Столичната община да отдели близо 10 милиона евро за еднодневно събитие. От организацията смятат, че приоритет трябва да бъде изграждането на спортна инфраструктура с дългосрочен ефект.

Според доклада районните кметове ще получат по 50 000 евро, с които да стартират процедурите по проектиране на новите скейт паркове. След изготвянето на проектите „Спаси София“ предвижда да предприеме следващи действия за осигуряване на финансиране за самото строителство.

От организацията подчертаха, че седемте съоръжения са планирани така, че да бъдат разпределени равномерно на територията на София. Целта е повече деца и млади хора да имат достъп до подходящи места за практикуване на скейт спорт.

„Това е инфраструктурата, която ще има истинско влияние върху качеството на живот на децата на София“, посочиха от „Спаси София“, като изразиха надежда докладът да получи подкрепа от общинските съветници.

Предложението предстои да бъде разгледано от Столичния общински съвет.