Борис Бонев пред ТАРАЛЕЖ: Защо 9,6 млн. евро за скейтборд в София изведнъж могат да бъдат намалени?

"Това означава ли, че намалението, което ще видим, всъщност е корупционната такса, която сега е отпаднала, защото иначе няма да мине докладът?" Този въпрос постави лидерът на "Спаси София" Борис Бонев в интервю за ТАРАЛЕЖ по повод предложението Столичната община да отдели 9,6 млн. евро за домакинство на три международни събития по скейтборд.

Повод за критиките стана решението на Столичния общински съвет да не подкрепи предложението София да кандидатства за домакинство на олимпийски квалификации и други международни състезания по скейтборд. За приемането му не достигна един глас.

Бонев обясни, че според първоначалния проект за решение средствата са били предназначени изрично за такси за домакинство на трите събития, а не за изграждане на спортна инфраструктура.

"Дава съгласие от бюджета на Столична община да бъдат разходвани до 9,6 милиона евро за такса за домакинство на три събития", цитира той текста на предложението.

Лидерът на "Спаси София" оспори последвалите твърдения, че сумата включва и строителството на скейтпаркове.

По думите му в презентацията към проекта изграждането и поддръжката на скейтпарк изрично са били посочени сред невключените разходи.

Впоследствие в общинска комисия са били направени корекции, с които е предвидено включването на подобно съоръжение.

"Но тогава възниква въпросът: ако е можело този скейтпарк да бъде включен в тези 9,6 милиона, защо не беше първоначално направено това нещо?", попита Бонев.

Според него липсват достатъчно ясни отговори за стойността, местоположението, изграждането и организацията на бъдещата спортна инфраструктура.

Бонев съобщи, че по негова информация предложението ще бъде внесено повторно, но със значително намалена стойност.

Именно това според него поражда допълнителни съмнения около първоначално предвидените разходи.

"Ако могат да го внесат отново с намалена стойност, защо така не беше внесен първоначално?", попита общинският съветник.

Той постави и въпроса дали евентуалното намаление не представлява отпадане на предполагаема корупционна компонента от разходите.

Твърденията на Бонев представляват негови политически съмнения, като в интервюто той не представи доказателства за извършено корупционно нарушение.

Лидерът на "Спаси София" отправи остри критики и към кмета Васил Терзиев и екипа му за начина, по който е подготвено предложението.

"Не е сериозно при всички претенции, които има този кмет и екипът, който го подкрепя, за професионализъм, всъщност това да е поредният крайно непрофесионален доклад, в който има изсмукани от пръстите сметки", заяви Бонев.

Той постави под въпрос и информацията, че световноизвестният скейтбордист Тони Хоук вече е бил ангажиран с бъдещите събития.

"Как сте ги ангажирали, като вие нямате позволението на Общинския съвет да харчите каквито и да било пари? Кога сте ги ангажирали? Кога сте водили преговори?", попита Бонев.

Според него е недопустимо общинските съветници да бъдат поставяни пред свършен факт, без предварително да са одобрили необходимите средства.

Бонев отправи и необичайно остра политическа критика към управлението на Терзиев, като сравни подхода при подготовката на предложението с практиките на предишното мнозинство в Столичния общински съвет.

"Това е, дето се казва, буквално по-лошо поведение, отколкото гербаджийското поведение, те когато контролираха Общинския съвет", заяви той.

Общинският съветник допълни, че има силни съмнения за допълнителни плащания, които според него могат да бъдат насочени към определени получатели, най-вече във връзка с организацията на събитията.

Вместо да се отделят близо 10 млн. евро за три състезания, Бонев настоя средствата да бъдат инвестирани в квартални скейтпаркове, които да се използват ежедневно от децата и младите хора.

Според него подобна инвестиция ще има много по-дългосрочен ефект върху развитието на спорта в столицата.

Той подчерта, че София се намира в тежка финансова ситуация, като посочи недостига на средства за градския транспорт и намаляващите приходи на общината заради спада на имотния пазар.

Бонев отправи и директна критика към десните политически убеждения на столичния кмет.

"Как е възможно десен човек, или поне твърдящ, че е десен, капиталист, идващ от частна компания, гордеещ се с това, че идва от частна компания, да смята за нормално да даде 10 милиона евро в ситуация, в която коланите трябва да се затягат?", попита той.

"Това е пълна финансова безотговорност", заключи лидерът на "Спаси София" пред ТАРАЛЕЖ.