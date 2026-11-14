Непобедена звезда в ММА влиза в затвора за 6 месеца

Осем души бяха осъдени на шест месеца затвор в Абу Даби след масовото сбиване с участието на ММА шампиона на PFL в лека категория Усман Нурмагомедов и бившия първенец на UFC Мераб Двалишвили. Решението беше обявено от Съдебния департамент на Обединените арабски емирства и е придружено с финансова санкция и депортиране от страната след изтърпяване на наказанието.

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Инцидентът се разигра в сряда във фоайето на хотел „Яс Хилтън“, докато Двалишвили даваше интервю. Нурмагомедов и хора от неговото обкръжение се приближиха до грузинеца, след което руснакът му удари шамар. Ситуацията бързо ескалира и прерасна в масово сбиване, при което пострадаха Двалишвили и неговият приятел Саба Лазишвили.

Нурмагомедов влиза в затвора

Шестима от участниците, сред които и Усман Нурмагомедов, бяха признати за виновни в нарушаване на обществения ред, всяване на паника и застрашаване на сигурността. Всеки от тях получи шест месеца затвор, глоба от 300 000 дирхама (около 80 000 долара) и заповед за депортиране от Обединените арабски емирства след изтърпяване на присъдата.

Нурмагомедов се намираше в Абу Даби, за да подкрепя брат си Умар, който трябва да се изправи срещу Юрая Фейбър в двубой по борба на турнира RAF.

Същите наказания бяха наложени и на двамата души, заснели сбиването и разпространили видеозаписите в интернет. Съдът ги призна за виновни в нарушаване на личното пространство чрез заснемане и публично разпространение на кадрите.

Нурмагомедов и останалите осъдени имат 15 дни за обжалване. Дотогава те ще останат в ареста в Абу Даби. Усман Нурмагомедов е сред най-успешните бойци в своята категория. Руснакът има впечатляващ професионален баланс от 22 победи и нито една загуба.

Двалишвили избегна затвора

Мераб Двалишвили и още един участник в конфликта не получиха присъди лишаване от свобода. Двамата бяха глобени с по 50 000 дирхама (около 14 000 долара) за нарушаване на обществения ред и вече са освободени от ареста.

Кадри от сбиването: